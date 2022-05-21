أقدم مستوطن على دهس طفل في نابلس، أمس الجمعة، فيما أصيب عشرات الفلسطنيين بقمع قوات إسرائيلية فعاليات ومسيرات ضد الاستيطان في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بإصابة الطفل أمير بشير خضير بجروح ورضوض، جراء قيام سيارة مستوطن يهودي بدهسه مساء أمس الجمعة، عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، وفرّ هارباً من المكان.

في وقت يتردد رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في طرح مشروع لحل الكنيست (البرلمان)، الأربعاء المقبل، والتوجه إلى انتخابات جديدة مبكرة، أعلن رئيس كتلة القائمة المستركة للأحزاب العربية، سامي أبو شحادة، نيته تقديم مشروع قانون خاص به في هذا الشأن لغرض التخلص من حكومة نفتالي بنيت. فيما كشفت مصادر سياسية في تل ابيب عن بعد دولي عميق للأزمة، بلغ حد تجميد العمل على زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اسرائيل.

كشفت مصادر سياسية في تل ابيب، أمس الجمعة، عن خلافات مع أنقرة بخصوص برنامج زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، لإسرائيل المقررة الأسبوع المقبل. وقالت مصادر إن الزيارة التي يفترض أنها خطوة أخرى متقدمة على طريق تحسين العلاقات بين البلدين وتستهدف استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة وإعادة السفيرين إلى أنقرة وتل ابيب، تشهد خلافات حول الترتيبات الأمنية وحول طلب تركي بأن يقوم الوزير بزيارة الحرم الشريف والمسجد الأقسى من دون مرافقة إسرائيليين.