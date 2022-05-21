وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى كوريا الجنوبية أمس، في المحطة الأولى من أول جولة يقوم بها في آسيا منذ توليه منصبه. ومن المرجح أن تلقي تهديدات كوريا الشمالية بظلالها على جهوده للتصدي لنفوذ الصين وبناء العلاقات الاقتصادية.

تقاذفت الولايات المتحدة وروسيا الخميس الاتهامات في الأمم المتحدة بالمسؤولية عن التدهور المتفاقم للأمن الغذائي في العالم، ودعت واشنطن موسكو إلى السماح بتصدير محاصيل الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود. وقال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن خلال اجتماع لمجلس الأمن بدعوة من الولايات المتحدة: "توقفوا عن إعاقة عمل موانئ البحر الأسودّ اسمحوا بحرية التنقل للسفن والقطارات والشاحنات التي تنقل الأغذية من أوكرانيا".

أعلن القائد العسكري الاوكراني دينيس بروكوبينكو أمس، في رسالة عبر الفيديو، أن آخر الجنود الأوكرانيين المتحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول تلقوا أمرا من كييف بأن يتوقفوا عن الدفاع عن المدينة. وقال بروكوبينكو وهو أحد قادة كتيبة آزوف إحدى الوحدات الأوكرانية الموجودة في المصنع، أن القيادة العسكرية العليا أعطت الأمر بإنقاذ حياة الجنود والتوقف عن الدفاع عن المدينة.