بعد شهور من الفشل في تشكيل حكومة عراقية جديدة، عقب إجراء الانتخابات المبكرة، انتقلت الخلافات بين القوى السياسية العراقية إلى ساحة القضاء لكن ليس ليكون حكماً بل ليصبح خصماً وهو ما يتناقض مع مكانته فوق الجميع طبقاً لمواد الدستور. فعلى إثر القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا الاسبوع الماضي بعدم جواز قيام البرلمان بتقديم مشاريع القوانين، حين شرع البرلمان بمناقشة قانون دعم الأمن الغذائي الطارئ، دخلت القوى المتصارعة في صراع جديد ساحته القضاء.

فتحت مبادرة "لم شمل" للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المجال واسعاً للمطالبة بالإفراج عن فئات واسعة من المساجين، وليس فقط عن معتقلي الحراك، حيث دعا حزب موال للحكومة إلى رفع الظلم عن أطر حكومية أدانها القضاء بتهم الفساد، فيما عاد مطلب قديم للإسلاميين، يتعلق بإطلاق سراح عدد كبير من مناضلي "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة.

تحدث المرصد السوري لحقوق الانسان أمس عن استمرار الفلتان الأمني في محافظة درعا بالجنوب السوري، مشيراً إلى أن مسلحين مجهولين استهدفوا شخصاً بالرصاص في مدينة طفس بريف درعا الغربي، ما أدى إلى مقتله على الفور. وأوضح أن القتيل منشق عن قوات النظام منذ سنوات.