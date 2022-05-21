الديار/ ميشال نصر

قال أن الساعات الماضية اكدت ان كل ما تم تداوله من معلومات وتحليلات وتوقعات بين اللبنانيين حول انفجار الازمات بعد الاستحقاق قد صدق فعلا، فعاد القديم الى قدمه والأزمات الى قواعدها، وابريق زيت الدعم العالق في "زلعوم الحكومة المودعة" والمنصرفة الى تصريف الاعمال لفترة غير معروف مداها الزمني، فيما تنهمك القوى السياسية في قراءة وتحليل نتائج الانتخابات النيابية، للبناء عليها في خوض معركة الرئاسة الاولى. ووسط هذا الصخب، وخلافا للاعتقاد السائد بان المعركة السياسية الاولى ستكون معركة رئاسة المجلس ، تؤكد مصادر مواكبة "للاكثرية" الجديدة ان اتصالات جرت فيما بين بعض اطرافها لخوض معركة نيابة رئاسة المجلس ورؤساء واعضاء اللجان النيابية، خصوصا ان بقاء الرئيس نبيه بري متمسكا في المجلس محسوم بحكم الامر الواقع في ظل غياب اي منافس، رغم ان الجلوس الى كرسي عين التينة هذه المرة لن يكون بالاكثرية التي اعتيدت.

نداء الوطن/ طوني كرم

أوضح أنه بين رفض الهزيمة والإرتكاز على أدلة صحيحة ومقنعة، تتوجه الأنظار إلى المجلس الدستوري خلال الأسابيع المقبلة مع تسجيل الإعتراض على النتائج النهائية للإنتخابات في العديد من الدوائر منها: بيروت الثانية، المتن، كسروان، طرابلس وعكار، ومع تخطي المخالفات في دائرة بعلبك الهرمل حدود الطعن وصولاً إلى الشكاوى الجزائية التي تستعد "القوات اللبنانية" إلى تقديمها بعد الممارسات الترهيبيّة والإعتداءات التي طالت الحملة الإنتخابية للنائب انطوان حبشي في العديد من القرى البقاعيّة. وأوضح أنه إن كان الطعن وإعادة النظر بنتائج الإنتخابات يشكل ضمانة لنزاهتها، فإنه يضع المجلس الدستوري وأعضاءه أمام تحدٍّ جديد لإثبات استقلاليتهم وقدرتهم على البتّ في الطعون التي ستقدّم إلى رئاسة المجلس في مهلة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إعلان النتائج. المشترع الذي حصر حق الطعن بالمرشح الخاسر شرط أن يكون من الدائرة الانتخابية عينها ومرشحاً عن المقعد النيابي نفسه (أي عن مقعد الطائفة نفسها في حال وجود أكثر من مقعد واحد لطائفة ما في الدائرة)، فتح الباب أمام العديد من الإجتهادات حول هذا الموضوع.

نداء الوطن/ جويل الفغالي

لفتت إلى أن قطاع السيارات يتعرض لضربة قوية جراء الازمة الخانقة. ومما فاقم المشكلة ارتباط هذا القطاع بشكل مباشر بالمصارف التي من شأنها تأمين السيولة وتسهيل عمليات البيع والشراء. فأصحاب المعارض فقدوا ثقتهم بالقطاع، أما المواطن فلا تخطر على باله فكرة "شراء سيارة" في هذه الاوضاع. وإن خطرت، فمن أين له أن يدفع ثمنها؟ وقالت أن قطاع السيارات في لبنان يعتبر واحداً من القطاعات الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية للإقتصاد، هذا القطاع الذي كان يُدخل على خزينة الدولة الرسوم والضرائب، نراه اليوم ينهار ويغادر البلد. فتغيرت أولويات المواطن اللبناني ولم يعد بمقدوره تأمين الكماليات التي اعتاد عليها، وأصبح همه الوحيد تأمين الاساسيات كالطعام والشرب والدواء والمسكن. وهو إما باع سيارته لعدم قدرته على تحمل كلفتها، من صيانة وتأمين قطاع الغيار، وتعبئتها بالوقود الذي تكوي أسعاره الجيوب، إما تركها مركونة تحت المنزل ولا يستعملها إلا عند الضرورة. وهذا أوقف غالبية المواطنين عن إجراء المراجعة الدورية والمنظمة لسياراتهم، لم يعودوا يقصدون ورشات التصليح و"الميكانيكي" إلا عند تعطل السيارة نهائياً. لقد فقد الكثير من المواطنين وسيلة أساسية للترفيه ولتيسير أمورهم اليومية دون وجود أي بديل آخر، خاصة بعد انهيار قطاع النقل العام المتعثر أساساً.

الجمهورية/ رنى سعرتي

قالت: أثار قرار وزير الاقتصاد حصر إنتاج الطحين بالفئة المخصصة لصناعة الخبز العربي فقط، امتعاض الافران التي لن تتمكن بعد الآن من استخدام القمح المدعوم في صناعة الخبز الفرنجي والمناقيش والحلويات، ممّا سيترتب عن ذلك استيراد قمح غير مدعوم لإنتاج تلك الاصناف، ويحتّم رفع اسعارها بشكل اضافي لتصبح منقوشة الزعتر، على سبيل المثال، بحوالى 40 الف ليرة.