روسيا اليوم

ماكرون يكشف عن تشكيلة حكومته وسيدة على رأسها

أعلن قصر الإليزيه الفرنسي أن الرئيس إيمانويل ماكرون عين وزيري خارجية ودفاع جديدين في الحكومة التي ترأسها إليزابيت بورن على أمل إحداث زخم إيجابي يتيح له الحفاظ على أغلبية برلمانية.

وأشار بيان صدر عن القصر، إلى أن "ماكرون اختار سفيرة فرنسا لدى لندن كاترين كولونا لتكون وزيرة للخارجية، ما يجعلها ثاني امرأة تتولى هذا المنصب المرموق، خلفا لجان إيف لودريان الذي تولى الوزارة منذ عام 2017".

وأضاف: "تم تكليف الوزير السابق لأقاليم ما وراء البحار سيباستيان ليكورنو بحقيبة الدفاع خلفا لللوزيرة السابقة فلورانس بارلي".

وتعهدت كولونا في خضم الأزمة بين موسكو وكييف، أن "تتحرك بفاعلية في الملف في حين عمل الرئيس ماكرون على إبقاء قناة دبلوماسية مفتوحة مع الكرملين".