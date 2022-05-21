الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون استقبل القائد الجديد للقيادة الوسطى الأميركية وتمنى بعد تطرق شيا الى موضوع الترسيم معاودة هوكشتاين مساعيه بعد إتمام الاستحقاق النيابي وكوريلا اكد استمرار الدعم للجيش

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم في قصر بعبدا، في حضور السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، القائد الجديد للقيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلا لمناسبة تسلمه مسؤولياته، وقيامه بجولة على الدول التي تشملها مهماته. وتناول البحث التعاون القائم بين الجيشين الأميركي واللبناني، حيث اكد الجنرال كوريلا استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني لتمكينه من القيام بدوره في حفظ الامن والاستقرار في لبنان. وتمنى الرئيس عون للجنرال الأميركي "التوفيق في مهماته الجديدة، لا سيما وانها تشمل 21 دولة في منطقة هي الأقل استقرارا"، منوها ب"الدور الذي يلعبه الجيش الأميركي في مساندة القوى العسكرية اللبنانية". وخلال اللقاء، تحدثت السفيرة شيا عن أهمية استئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فأعرب الرئيس عون عن تقديره ل"الجهد الذي قام به الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين للتوصل الى حل في موضوع الترسيم"، متمنيا ان "يعاود مساعيه خصوصا بعدما تم انجاز الانتخابات النيابية".

وكالة الأناضول

الحكومة اللبنانية تقر خطة التعافي الاقتصادي

أقرّت الحكومة اللبنانية، خطة للتعافي الاقتصادي، تتضمن استراتيجية النهوض بالقطاع المالي. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري بالعاصمة بيروت، وفق مراسلة الأناضول. وذكرت مراسلة الأناضول، أن مجلس الوزراء اللبناني أقر في جلسته خطة التعافي الاقتصادي مع تحفظ عدد من الوزراء عليها. وتعد هذه الجلسة الأخيرة للحكومة قبل تحولها يوم غد السبت إلى حكومة تصريف أعمال مع انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، وتسلم المجلس المنتخب مهامه التشريعية. والأحد، أجريت في لبنان انتخابات نيابية، وقبلها اقترع المغتربون اللبنانيون في 58 بلدا، حيث باتت وفقا لنتائجها، موازين الكتل البرلمانية وتحالفاتها موزعة بين عدة قوى سياسية. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن حكومته باشرت بإعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي، تتضمن الإصلاحات الأساسية التي تحتاجها البلاد.