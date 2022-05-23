نداء الوطن 21 /5 /2022

خلايا ذكية تساعد على إنقاذ النحل

يتنقل إلياس لتفقد "خليات النحل الذكية" قرب قريته في شمال تونس بعد تلقيه إنذاراً على هاتفه الجوّال من تطبيق إلكتروني مطور بالكامل في تونس ورائد في شمال أفريقيا، يساعد على تفادي النفوق الزائد للنحل وتحسين إنتاج العسل. عند هضبة في أرضه العائلية في منطقة تستور شمال غرب تونس العاصمة، يقول مربي النحل إلياس الشابي (39 عاماً) خلال فتحه منافذ الخلية وتثبيته جهازاً أبيض صغيراً مع مجسات ومستشعرات، إن هذه التقنية تمنحه راحة البال وتبقيه على علم عن بعد بما يحصل لحوالى مئة خلية نحل يملكها في المنطقة. وقد أسست مجموعة من خريجي معاهد الهندسة في تونس عام 2020 الشركة الناشئة "بي كيبر تيك" التي تقدم حلولاً لتفادي نفوق النحل وانهيار خلياتها فجأة، وقد أثبتت هذه التكنولوجيا فاعلية في تونس وفي دول اخرى. ويعتمد التصوّر العام للمشروع على جهاز يُوظف أساساً الذكاء الاصطناعي، يوضع في خلية الملقحات ويجمع عن طريق مستشعرات معلومات عن درجة الحرارة والرطوبة والوزن وكثافة الملقحات، ويرسل اثر ذلك لاسلكياً هذه الإحداثيات إلى لوحة تحكم في جهاز كمبيوتر مركزي يحلّل بدوره المعلومات. وفي حال تحديد خلل ما، يُرسل الجهاز تنبيهاً في شكل رسالة قصيرة لصاحب المنحل يلفت انتباهه إلى ضرورة التدخل لحماية النحل.