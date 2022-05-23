TL

مع بداية مجلس النواب الجديد ولايته اليوم مدة أربع سنوات أصبحت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مستقيلة بحكم الدستور ودخلت في طور تصريف الأعمال بطلب من رئيس الجمهورية ريثما تشكل حكومة جديدة وسيكون الاستحقاق المباشر الأول لمجلس النواب هو انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب.

المنار

في وقت لا يزال السجال الداخلي حول من حصد الأكثرية في مجلس النواب، كان الدولار يرفع الأكثرية المعدمة في صفوف اللبنانيين الى أرقام غير مسبوقة على قانون: لبنان دائرة واحدة في الفقر.

nbn

اعتبارا من منتصف الليلة الماضية بدأت مرحلة تصريف الأعمال بالنسبة للحكومة وتفعيل الأعمال بالنسبة للمجلس النيابي الجديد. وعلى أمل تشكيل حكومة جديدة سريعاً فإنه حتى ذلك الحين لا يجوز "أنو "تشيل" الحكومة المنصرفة "إيدها" من متابعة شؤون الناس في هذه الحقبة الصعبة.

mtv

حذار الانقلاب على نتائج الانتخابات، وحذار الهيمنة على الاستحقاقات الآتية. إنهما العنوانان العريضان لعظة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اليوم. التحذيران موضوعيان لأنهما يعبران عن الواقع.

NTV

هو زمن التصريف بلا إنتاج، وسن السيوف لمعارك بعضها يستحق في خلال خمسة عشر يوماً، وبعضها الآخر يتهدده الفراغ على جناحيه الحكومي والرئاسي.

أربعة استحقاقات على كعب الانتخابات سوف تخضع توليفتها لتسويات، كل تبعاً لموقعه، فرئاسة مجلس النواب هي الآن تحت الفحص العيني لتعداد أصواتها التي ستأتي بنبيه بري السابع من حواضر البيت النيابي.

OTV

المعركة انتهت، لكن غبارها لا يزال يملأ الأجواء، حاجبا رؤية البعض عن الحقائق الدامغة.

LBC

الإعتراض على عودة الرئيس بري إلى رئاسة مجلس النواب، للمرة السابعة على التوالي، دونها صعوبات لجهة تأمين حاصل الأصوات في صندوقة الإقتراع، لكنه في نهاية المطاف سيؤمن الحاصل، والمعترضون سيسجلون موقفاً، لكن هذا الموقف لن يكون حائلاً دون انتخاب بري، فيما ملامح التسوية المتوقعة سيكشفها اسم نائب الرئيس واعضاء هيئة المكتب ورؤساء اللجان.

الميادين

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء السبت 21 أيار 2022 أن وزير النفط جواد أوجي وافق على إحياء مشروع مد خط أنابيب لضخ الغاز الإيراني إلى سلطنة عمان بعد توقف دام نحو عقدين.

الجزيرة

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "عدم اليقين" يخيّم على بطولة كأس العالم 2022، التي ستحتضنها قطر، مبرزة أن هناك أسئلة كثيرة يطرحها متابعون وتحتاج أجوبة شافية.

ويظل السؤال الأكثر طرحاً هو "كم عدد المشجعين الذين سيحضرون البطولة؟"، وفق الصحيفة، التي قالت إن الإجابة "ليست محسومة".

العربية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إجراء إصلاحات شاملة في قطاع التعليم، واستحداث مناصب وتغيير شامل للمناهج، مع تعيين الشيخ عبد الله بن زايد، رئيساَ لمجلس التعليم المستحدث.

وجاء الإعلان في تصريح للشيخ محمد بن راشد آل مكثوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي.

وصرح محمد بن راشد أنه بمباركة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبعد التشاور معه “نعلن اليوم عن تغيير هيكلي في قطاع التعليم في الدولة”.