لبنان الحر

شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، على "اننا امام مواجهة كبيرة لإخراج لبنان مما يتخبط به والخطوة الأولى تبدأ مع انتخابات رئاسة ​المجلس النيابي​".

صوت لبنان

شدّد راعي أبرشية بيروت للموارنة، المطران ​بولس عبد الساتر​، خلال ترؤّسه قدّاسًا احتفاليًّا بمناسبة ​عيد القديسة ريتا​، في كنيسة القديسة ريتا في سنّ الفيل، على أنّ "يا ليت سياسيّينا المسيحيّين يتوقّفون اليوم قبل الغد، عن الكلام عن تفوّقهم على الفريق الآخر، وعن مشاريعهم المستقبليّة، وليعملوا مع الآخر من أجل إطعام الجائعين وإيجاد العمل لشبابنا، وبنيان وطننا ومن فيه"، مؤكّدًا "أنّنا شبِعنا حكي".

radio orient

أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود باشر وبالتنسيق مع كافة المعنيين للمضي في الحملة المزمع إطلاقها نهاية الأسبوع المقبل، وذلك في إطار خطته لجعل بيروت مدينة خالية من الشعارات الحزبية والسياسية والطائفية.

اذاعة النور

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد​، أنّه "ليس من شيمنا ولا من سياستنا أن نخوّن أحدًا أو أن نطعن أحدًا من الخلف .

صوت المدى

ردّ النّائب ​سيزار أبي خليل​، على النّائب ​علي حسن خليل​، من دون أن يسمّيه، قائلًا: "المعاون، الأمين على إرث التّفليسة وكلّ الموبقات، 6 مرّات برئاسة المجلس والسّابعة على الأبواب. لم تتركوا وزارةً دسمةً تُفلت منكم".