اللواء/ غاصب المختار

أوضح ان مجلس النواب الجديد بدأ أمس الأحد، ولايته للسنوات الأربع المقبلة، وأمامه استحقاقات كبيرة وخطيرة ليس أقلها تشكيل مطبخه للتشريع من رئاسة المجلس ونيابة الرئيس وهيئة المكتب، ومن ثم تسمية رئيس جديد للحكومة، على أمل ألّا يطول تشكيل الحكومة، والتي ستكون لمدة خمسة أشهر حتى نهاية تشرين الأول موعد نهاية ولاية رئيس الجمهورية، وحيث من المفترض أن يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل هذا التاريخ. عدا استحقاقات تشريع قوانين جديدة تواكب مرحلة الإصلاحات والإنقاذ المرتقبة.

الجمهورية/ ايفا أبي حيدر

نقلت عن مصادرها أنه بعد إقرار مجلس الوزراء زيادة تعرفة الاتصالات والإنترنت، بدأت تظهر الأسعار الجديدة، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من شهر تموز المقبل. وفيما سترتبط أسعار فواتير شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" بمنصة صيرفة، فإنّ تسعيرة انترنت "اوجيرو" والخط الأرضي، ستكون ثابتة بزيادة 2.5 مرة.