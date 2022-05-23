وكالة الأناضول

فنلندا: سنقدم ضمانات لتركيا بمراقبة ارتباطات "بي كا كا"

أكد وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، أن بلاده ستقدم ضمانات لتركيا بمراقبة ارتباطات تنظيم "بي كا كا" الإرهابي على أراضيها. جاء ذلك في حديث لهافيستو، لقناة "Yle" المحلية الرسمية حول انضمام بلاده لحلف شمال الأطلسي (ناتو). وقال:"بإمكاننا بالتأكيد منح تركيا مثل هذه الضمانات، إنّ بي كا كا منظمة إرهابية في أوروبا ومن الأهمية بمكان القيام بما ينبغي علينا من أجل عدم السماح لنشاطاتها في فنلندا ". وعلى الرغم من أنّ وزير الخارجية الفنلندي صرح في وقت سابق أنّ محادثات انضمام بلاده للناتو ستستغرق عدة أيام، إلا أنه أكد في تصريحاته اليوم أنّ المحادثات متواصلة مع تركيا وستستغرق عدة أسابيع من أجل حل المشاكل العالقة. وتطرق هافيستو للاتصال الهاتفي الذي جرى أمس بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والفنلندي ساولي نينيستو والذي بحثا فيه "سجل فنلندا في مكافحة الإرهاب".