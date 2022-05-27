الجمهورية 23-5-2022

فيرستابن يتوج ب ""اسبانيا الكبرى" ويتصدر عالميا"

احرز الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول المركز الأول في سباق جائزة اسبانيا الكبرى والفوزالثالث تواليا ليتصدر ترتيب بطولة العالم لدى السائقين مستفيدا من انسحاب شارل لوكلير من موناكو خلال تصدره اللفات الأولى من السباق.

هيت يحبط سلتيكس ويستعيد التقدم

رد ميامي هيت على مضيفه بوسطن سلتيكس عندما تغلب عليه في عقر داره في المباراة الثالثة من نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

الديار 24-5-2022

حتى الاعتزال... مبابي يعدداسباب رفض ريال مدريد والبقاء مع سان جيرمان

قررالفرنسي كيليان مبابي الخروج لوسائل الاعلام وتفسير قراره بالاستمرارمع باريس سان جيرمان والتراجع عن الانتقال لصفوف ريال مدريد.

سر رقم قميص ليونيل ميسي الجديد

أثار الارجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الجدل بنشر صورة لقميصه مع فريق العاصمة الفرنسية برقم جديد يختلف عن رقمه الأصلي. ونشر ليونيل ميسي قميصه الجديد برقم 39 مما تسبب في تساؤلات حول سر هذا الرقم. صحيفة"ماركا" الاسبانية أوضحت ان ميسي أراد الإشارة بهذاالرقم الى عدد بطولاتة التي حققها خلال مسيرته.

الجمهورية 24-5-2022

هامشيك يعتزل دوليا

اعلن قائد منتخب سلوفاكيا السابق ماريك هامشيك اعتزاله اللعب دوليا عن 34 عاما بعد 15 عاما خاض خلالها 135 مباراة دولية.

ووريرز يضع قدما في النهائي

قادستيفن كوري واندرو ويغنز فريقهما غولدن ستايت ووريرز الى وضع قدم في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. بفوزه على مضيفه دالاس مافريكس وتقدمه عليه في نهائي المنطقة الغربية.

دورتموندو يضم تيرزيتش واوزكان... ونوير باق

اعلن بوروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري الألماني تعيين مدربه السابق بالوكالة ادين ترزيتش مديرا فنيا للفريق خلفا" لماركو روزه.