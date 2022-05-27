TL

معظم القطاعات الخدماتية في البلد إن لم نقل كلها معطلة قسرا بفعل غياب الدعم وفي ظل الارتفاع الجنوني لأسعار السلع لا سيما المحروقات التي سجلت ارتفاعا جديدا اليوم فمن القطاع الطبي والاستشفائي الذي رفع صوته من أمام مصرف لبنان الى قطاع الأفران ورغيف الفقير الى قطاع الاتصالات مرورا بمياه بيروت وجبل لبنان وانعدام الكهرباء وصولا الى السائقين العموميين الذين تنقلوا بين شارع واخر قاطعين الطرق حتى صار السؤال الأصح: هل بقى قطاع واحد منتج في لبنان؟

المنار

اطباء ومستشفيات، ومحامون واصحاب افران، وموظفون وسائقون عموميون، وصيادلة ومودعون، وكل الوان الوجع اللبناني بعثوا من ساحات مختلفة صرخة ألم رمزية عما يختزنه الوطن من مآس يومية. والرابط بين كل الازمات دولار فخخ كل القطاعات، واحرق العملة الوطنية ويكاد يحرق كل البلاد. وان كانت الازمة الاقتصادية العالمية تفرض ثقلها على اللبنانيين.

nbn

عنصر بارز طرأ على الوقائع السياسية الداخلية تمثل بدعوة الرئيس نبيه بري إلى جلسة لمجلس النواب عند الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في ساحة النجمة لانتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس وهيئة مكتب.

mtv

بالنسبة الى نيابة رئاسة المجلس الوضع مختلف. اذ سيكون هناك اكثر من مرشح، وبالتالي فان صندوقة الاقتراع هي التي ستقرر الفائز. وفي معلومات ال "ام تي في" فان قوى سيادية، ومنها القوات اللبنانية، تنسق مع القوى التغييرية على هذا الصعيد، وليس مستبعدا ان يتم التوافق حول اسم موحد.

NTV

يعلو ولا يعلى عليه فالدولار ارتفع عن سطح الأرض المالية داخلا مدار سبعة وثلاثين ألفا وحول خط سيره من الارتطام الكبير إلى الانفجار الاجتماعي الحتمي في خميس البلد لم يعد سرا أن الانهيار بلغ سرعته القصوى بلا ضوابط ولا مكابح لردعه وهو اتخذ اليوم شكل الشارع بسلسلة بشرية أمسك فيها الجيش الأبيض بأيادي أصحاب اللوحات الحمر وانضم إليهم أساتذة التعليم الأساسي وصرخات المودعين وتأهل معهم رغيف الخبز إلى المرتبة الأولى على قائمة الاعتصامات...

OTV

أكدت القاضية غادة عون في حديث خاص لل أو.تي.في. أن توقيت إحالتها على المجلس التأديبي يأتي خوفا من استمرارها بمتابعة ملفات مالية دقيقة ممكن أن تصل الى نتيجة بموضوع محاربة الفساد، والبرهان أن المدعي العام التمييزي يتخطى كل القوانين ولا أحد يطاله.

LBC

الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، فهل ستتم بالسرعة التي تمت بها الدعوة إلى انتخاب رئيس للمجلس؟ ماذا عن تشكيل الحكومة؟ هل يتكرر سيناريو 2018، بعد الإنتخابات النيابية، بتأخير تشكيل الحكومة سبعة أشهر؟ في حال التعثر والإبقاء على حكومة تصريف الأعمال، أي عمق يكون عليه الإنهيار؟

الميادين

ذكرت الرئاسة الفرنسية (​الإليزيه​)، أن الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​، دعا نظيره التركي ​رجب طيب إردوغان​، إلى "احترام الخيار السيادي" لفنلندا و​السويد​ بطلب انضمامهما إلى ​حلف شمال الأطلسي​"، متمنيًا "التوصل سريعًا إلى حلّ لمعارضة تركيا".

الجزيرة

أكد الرئيس ​الجزائر​ي، ​عبد المجيد تبون​، أن "هناك تطابقا كاملا وتقاربا في الرؤى بين الجزائر و​إيطاليا​ إزاء ​تونس​"، مبيناً أنه "تم الاتفاق مع إيطاليا على مساعدة تونس للخروج من المأزق الذي تمر به". واعتبر في تصريح صحافي من روما، أن "الحل الوحيد للأزمة الليبية هو إجراء الانتخابات التشريعية".

العربية

لفت نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف، في مقابة مع وكالة "تاس" الروسية، إلى أنّ "روسيا الاتحادية مستعدة للحوار مع الدول الغربية حول أفغانستان في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات".