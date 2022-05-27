لبنان الحر

أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، خلال مؤتمر صحافي لشرح آلية تحديث أسعار الاتصالات والانترنت، أنّ "تغيير التعرفة أمر لا بد منه"، لافتًا الى أنّ "الاجراءات التي اتخذت هدفها حماية القطاع، وعدم انهياره".

صوت لبنان

أفادت معلومات بأنّ "وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، ناقش مع وفدٍ من شركة كهرباء فرنسا "EDF"، العرض المقدم من قبلهم من أجل إعداد دفتر للشروط لاستدراج عروض لإنشاء معامل لإنتاج الكهرباء، وقد أبلغ فياض الوفد أنّ الكلفة التي تطالب بها الشركة والبالغة 3.5 مليون يورو هي كلفة مرتفعة، طالبا منهم خفضها وإيجاد وسيلة لتقاضي المبلغ الذي سيتفق عليه على دفعات".

radio orient

عقدت شبكة القطاع الخاص اللبناني (The Network)، في قاعة AVA في الأشرفية، لقاءً ضم حوالي 600 شخص من وزراء عدد من النواب المنتخبين حديثًا، للإعلان عن 10 شروط للانتعاش والنموّ الاقتصادي.

اذاعة النور

أعلن النائب المنتخب سجيع عطية، أنّه "تم الاتفاق في كتلتنا في عكار، على ترشيحي كمرشح حيادي لنيابة رئاسة مجلس النواب".

صوت المدى

اعتبر وزير الصحة ​فراس الأبيض​، أن "ما قام به لبنان تجاه ​النازحين السوريين​ كان واجباً أدّاه نيابة عن كل العالم، وبعد كل هذه الجهود من حقه وضع استثمارات فيه لدعم النظام الصحي".