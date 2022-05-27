حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقوة أمس على الغرب. وقال إن العقوبات المفروضة على بلاده تلحق أضراراً فادحة بالاقتصاد العالمي. وهاجم بعنف الولايات المتحدة، ووصفها بأنها "شرطي العالم"، وتعمد أن يضرب بقبضته على الطاولة، وهو يتحدث عن واشنطن، وقال إن بلاده لن تسمح بـ"سرقة ممتلكاتها". في إشارة إلى تجميد نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي. وكان بوتين يتحدث عبر تقنية الفيديو كونفرنس أمام الدورة الأولى من «المنتدى الاقتصادي الأوراسي» الذي عقد أمس، في بيشكيك عاصمة قيرغيزستان.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده «مستعدة لتقديم مساهمة كبيرة في التغلب على أزمة الغذاء من خلال تصدير الحبوب والأسمدة، شريطة رفع القيود الغربية المفروضة عليها». وندد خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، بالاتهامات الموجهة إلى روسيا بشأن عرقلة وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.

اعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، بأن بلاده تخوض منافسة قوية مع الصين هدفها الحفاظ على النظام الدولي، نافياً في الوقت نفسه أي رغبة في خوض «حرب باردة» جديدة. وقال بلينكن في خطاب له في جامعة جورج واشنطن، إن بكين تشكّل «أخطر تهديد طويل الأمد على النظام الدولي». وأضاف أن «الصين هي الدولة الوحيدة التي لديها نية لإعادة تشكيل النظام الدولي، كما لديها وبشكل متزايد القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية للقيام بذلك".

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن ثقته بأن "روسيا لن تكسب الحرب"، وقال إنه "لا يسمح لبوتين بإملاء شروط السلام"، فيما قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إن "الغرب يجب أن يضمن هزيمة بوتين". وتابعت: "علينا ضمان ألا يسمح بعد الآن بأن يهدد العدوان الروسي السلام في أوروبا".

اجرى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتصالا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان دام ساعة كاملة، وفق مصادر الإليزيه، وقد تمحور حول الملف الأوكراني وتفرعاته وتحديداً سعي السويد وفنلندا إلى الانضمام إلى الحلف الأطلسي الذي تشكل تركيا جناحه الجنوبي.

ألقت تركيا بالكرة في ملعب السويد وفنلندا فيما يتعلق بطلبهما الانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي أعلنت اعتراضها عليه، بعدما أخفق اجتماع لوفدي البلدين مع مسؤولين أتراك في إقناعها بتغيير موقفها، ومواجهتهما شروطاً يتعين عليهما الوفاء بها من أجل ذلك.

اقترح وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، هذا الأسبوع، أن تسمح أوكرانيا لروسيا بالاحتفاظ بشبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014؛ الأمر الذي أثار غضب كييف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي رد متهماً السياسي المخضرم، بأنه كان ربما يتكلم عن حقبة سياسية مختلفة تعود إلى بدايات الحرب العالمية الثانية. وشبّه زيلينسكي في كلمة مصورة اقتراحات تتخلى بلاده عن أراض وتقدم تنازلات لروسيا لإنهاء الحرب بفكرة محاولات استرضاء هيتلر وألمانيا النازية في عام 1938.

قال الجيش الأميركي وقوات الدفاع الذاتي اليابانية أمس الخميس إن طائرات مقاتلة للبلدين حلقت معاً فوق بحر اليابان في استعراض للقوة بعد أن أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ سقطت في المياه التي تفصل بين اليابان وشبه الجزيرة الكورية. وقال الجيش الأميركي في بيان صحافي إن ذلك التدريب يهدف إلى "استعراض القدرات المشتركة على ردع التهديدات الإقليمية والتصدي لها".

لقي مهندس إيراني حتفه وجُرح آخر جراء حادث غامض وقع في منشأة «بارشين» الحساسة في جنوب شرقي طهران، حسبما أفادت وزارة الدفاع الإيرانية. وذكرت وكالة "فارس" التابعة لـ"الحرس الثوري" أن الحادث "وقع مساء الأربعاء في إحدى الوحدات البحثية التابعة لوزارة الدفاع"، دون تقديم تفاصيل.

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التخلي عن سياسات "الضغوط القصوى" لسلفه دونالد ترمب، ورفع العقوبات الاقتصادية عن طهران لإحياء الاتفاق النووي. وقال عبداللهيان خلال مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي في "دافوس" بسويسرا، إن إيران "لا تزال ترى أن رفع العقوبات الاقتصادية الغربية عنها يمثل حجر عثرة رئيسياً أمام المحادثات النووية".

أكدت ثلاثة مصادر مطلعة، أمس، أن الولايات المتحدة صادرت شحنة نفط إيرانية كانت على متن سفينة يديرها طاقم روسي، وأضافت أن الشحنة ستُرسل إلى الأراضي الأميركية على متن سفينة أخرى.

ترددت أنباء أمس (الخميس)، عن اعتقال الزعيم الجديد لـ"تنظيم داعش" الإرهابي، زيد العراقي؛ المكنى "أبو الحسن الهاشمي القرشي"، إثر عملية أمنية نفذت في إسطنبول منذ أيام.

قُتل 16 شخصاً على الأقل، في أربعة تفجيرات، استهدفت ثلاثة منها حافلات صغيرة، وتبناها تنظيم «داعش» في مزار الشريف، شمال أفغانستان، ورابع استهدف مسجداً في كابل، على ما أعلنت السلطات.

أعلنت النيجر أن قواتها قتلت، أول من أمس، نحو 40 متطرفاً من جماعة "بوكو حرام" في جزر ببحيرة تشاد الواقعة بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد.