أقر مجلس النواب العراقي، أمس، بالإجماع، مشروع قرار يدعو لحظر التطبيع مع إسرائيل، ويتضمن عقوبات مشددة إزاء المتعاملين مع الدولة العبرية تصل إلى السجن المؤبد والإعدام.

كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسين الشيخ، مهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في قرار يضع المسؤول الفلسطيني، في الموقع الأهم بعد موقع رئيس اللجنة التنفيذية الذي يشغله عباس نفسه ويجعله الأقرب لخلافة عباس.

-نفى مصدر سوري مطلع أمس (الخميس) انسحاب الجيش الروسي من بعض مواقعه في سوريا، وقال إن ما يتم تداوله هدفه التشويش.

طالب «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) حكومات الدول المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» بمنع الهجوم التركي المزمع على مناطق شمال شرقي سوريا، مناشداً المجتمع الدولي والأمم المتحدة «التعامل بجدية مع تصاعد التهديدات والتدخل سريعاً وإبداء مواقف قوية وشجاعة».

تتأهب أحزاب ومؤسسات مصرية لانطلاق جلسات «الحوار الوطني» المرتقبة، التي دعا إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع التيارات الحزبية والشبابية كافة "بلا استثناء". وقال سياسيون مصريون إنهم ينسقون مطالبهم، التي تتنوع ما بين سياسية واقتصادية واجتماعية، تمهيداً لعرضها.

دعا المبعوث الأممي هانس غروندبرغ "إلى ممارسة أعلى درجات ضبط النفس للمحافظة على الهدنة في اليمن والوفاء بالتزاماتهم ضمن القانون الدولي لحماية المدنيين". وقال: "سأعمل مع الأطراف ضمن آليات التنسيق التي أسست لها الهدنة لخفض التصعيد ومنع الأحداث وحلّها".

واصل الحزبان الكرديان الرئيسيان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) اجتماعاتهما التي ترعاها الأمم المتحدة عبر ممثلتها في العراق جينين بلاسخارت في أربيل لليوم الثاني، وسط تفاؤل أن تنعكس تلك التفاهمات داخل الإقليم إيجابيا على قيام الكرد بلعب دور موحد في بغداد يمكن أن يعيدهم إلى وزنهم السابق، بحسب مراقبين.