الجمهورية – ايفا أبي حيدر

لفتت إلى أن الشارع شهد امس بداية تحركات قطاعية احتجاجية، على وقع الانهيار غير المسبوق الذي تعانيه البلاد، مع تخطّي دولار السوق السوداء الـ 35 الفاً، في مقابل استمرار القيود المصرفية على السحب وارتفاع الفوارق بين دولار المصرف ودولارالمنصة ودولار السوق. وتساءلت أما آن الأوان لتعديل في السياسة المصرفية المتبعة؟ ونقلت وسط هذه التحركات التي بدأت تتزايد، تأكيد الخبراء انّ الانهيار الذي يتواصل في لبنان منذ أكثر من عامين لم يصل بعد الى القعر. واليوم، مع تسارع وتيرة ارتفاع الدولار مقابل الليرة، ستشتد سرعة الانهيار وسيبدأ المواطن بملاحظة ذلك، لأنّ التثبيت المصطنع لسعر الدولار مقابل الليرة، والذي اعتُمد خلال الاشهر الماضية، بدأ بالتفلّت، وهذا ما يفسّر هذه التقلّبات الحادة بسعر الصرف.

الأخبار – ندى أيوب

قالت: تضاعفت أسعار الاتصالات وخدمات الإنترنت الجديدة بنحو 2.5 مرات في «أوجيرو»، وخمس مرّات في شركتَي الخلوي. هذه هي خلاصة المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس وزير الاتصالات جوني القرم. لكن المسألة لا يمكن اختزالها بالكلفة فقط التي ستثقل كاهل المستهلكين بأعباء إضافية فوق كل ما تحمّلوه من تضخّم للأسعار في سنوات الأزمة، بل هي متّصلة بسلوك قوى السلطة في حصر الخيارات لجهة إطفاء كلفة تشغيل القطاع مقابل زيادة الأسعار على حسابهم والتخلّي عن دعم الاستهلاك بعد عقود من الفواتير الباهظة التي تفوق بمعدّلاتها معظم معدّلات الأسعار حول العالم.

اللواء – كارول سلوم

أوضحت أنه بدءًا من الأسبوع المقبل، تتوضح أكثر فأكثر ملامح مرحلة ما بعد الإنتخابات بحيث يكون الإستحقاق المتصل بانتخاب رئيس مجلس النواب قد انجز. ووصفت هذه المرحلة بأنها من أدق المراحل السياسية التي تمر على البلد لأسباب متعددة مرتبطة بإستحقاقات مقبلة أبرزها انتخاب رئيس الجمهورية. .وقالت أنه يفترض بعملية انتخاب رئيس مجلس النواب أن تساهم في بلورة ثلاثة اتجاهات : أولاً- توزيع الكتل النيابية واتجاهاتها، ثانياً- مقاربة النواب الجدد مع الحياة البرلمانية الجديدة ، ثالثاً - وضع النواب الذين تمت تسميتهم بالتغييريين وهل انهم سينضمون في كتلة واحدة ام أن بعضهم سيتسلل الى كتل أخرى كما يظهر في الأفق.

نداء الوطن – لوسي بارسخيان

قالت: ما كادت مؤسسة كهرباء لبنان تعلن توقف العمل في معمل دير عمار الحراري، الوحيد الذي كان لا يزال يغذي الشبكة، حتى صدر بيان عن شركة كهرباء زحلة يعلن زيادة ساعات التقنين في المدينة و17 قرية تتغذى من شبكتها، ورفعها الى 8 ساعات يومياً. القرار طبق فور إصدار البيان، فيما الناس لا تزال تشكو من فواتير الكهرباء "الملعلعة" شهرياً، يكاد أدناها يلامس المليون ليرة، نتيجة لإعتماد الشركة كليا على مادة المازوت لتشغيل مولداتها. وقد باتت هذه الفواتير الحديث المتكرر في نهاية كل شهر، بعد أن أسقطت الأزمة الإقتصادية العامة خصوصيات المناطق، ولا سيما في زحلة، التي لطالما شكلت شركة كهربائها مضرب مثل بتغذيتها المتواصلة، وفواتيرها الأدنى بنسبة 40 بالمئة عن باقي المناطق.