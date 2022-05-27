روسيا اليوم

بوتين لدراغي: روسيا مستعدة لتصدير الحبوب والأسمدة إذا رفعت عنها العقوبات

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أن روسيا مستعدة لتصدير الحبوب والأسمدة إذا رفعت عنها العقوبات.

وبحسب الخدمة الصحفية، تم خلال المحادثة التي جرت بمبادرة من الجانب الإيطالي، بحث "الوضع في مجال الأمن الغذائي العالمي" بالتفصيل. وفي إشارة إلى عدم صحة اتهامات روسيا بوجود مشاكل في توريد المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية، لفت فلاديمير بوتين الانتباه إلى حقيقة أن الصعوبات التي نشأت تتعلق، من بين أمور أخرى، باضطرابات في تشغيل سلاسل الإنتاج واللوجستيات، وكذلك السياسة المالية للدول الغربية خلال وباء فيروس كورونا.

وذكرت الخدمة الصحفية للرئيس الروسي أن "الوضع تدهور نتيجة القيود المعادية لروسيا التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".