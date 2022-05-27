وكالة الأناضول

أمين عام الناتو يدعم موقف تركيا بشأن عضوية السويد وفنلندا

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، عن دعمه لموقف تركيا السياسي الذي يعارض طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف، بسبب تقديمهما الدعم لعناصر "بي كا كا/ ب ي د" الإرهابي.

جاء ذلك في تصريحات للصحافة الإسبانية أدلى بها ستولتنبرغ الذي يستعد لزيارة البلد المذكور في 30 أيار الجاري من أجل إجراء مباحثات قبيل قمة مرتقبة للحلف سيعقدها في مدريد أواخر حزيران القادم. وأشار ستولتنبرغ أنه لا توجد دولة عانت من الهجمات الإرهابية بقدر تركيا.

وتابع: "تركيا حليف مهم وعندما يكون لدى الحليف مخاوف، ينبغي معالجتها وحلها، كان هذا هو الحال دائما، استغرق الأمر أكثر من 10 سنوات لكي تصبح جمهورية شمال مقدونيا عضوا في الناتو بعد اعتراض اليونان بسبب مشكلة الاسم، ولكن تم حلها".