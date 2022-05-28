TL

على الصعيد المجلسي ووسط استمرار التشاور لنسج تحالفات ما بعد الانتخابات دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في ساحة النجمة.

المنار

وعند مفترق تاريخي يقف الصهاينة بمسيرة اعلامهم على ابواب القدس، وحتى تحسم الساعات المقبلة شكل مسيرة المستوطنين حسم المقاومون القرار ورفعوا سيف القدس وساعد اهلها وصواريخ مقاومتها الى اعلى استعداد ..

nbn

في الشق الحكومي دعوة من مجلس الأمن الدولي للإسراع في تشكيل حكومة شاملة جديدة تسمح بالتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

mtv

في معلومات ال "ام تي في" فان قوى سيادية، تنسق مع القوى التغييرية على صعيد نيابة رئاسة المجلس ، وليس مستبعدا ان يتم التوافق حول اسم موحد.

NTV

الأجهزة الأمنية فسيرت دورياتها على مواقع التواصل ومع ازدياد أعمال السرقة والنهب حددت أماكن النشالين أمام المصارف والمحال التجارية وأصدرت سلسلة نصائح للمواطنين وأصحاب المؤسسات والمصالح للحد من السرقة فيما جاءت الوصايا للسيدات بعدم وضع حقائب اليد على مقعد السيارة بل في أماكن خفية وتوزيع المجوهرات في المنزل وعدم وضعها في مكان واحد.

OTV

على المستوى النقدي، فبعدما بلغ سعر صرف الدولار ارقاما قياسية، كادت ان تلامس الاربعين الفا خلال ساعات، جدد مصرف لبنان تدخله في السوق، حيث أصدر الحاكم رياض سلامة، بيانا موجها الى جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها الى الدولار الاميركي، يطلب منهم التقدم بهذه الطلبات الى المصارف اللبنانية إبتداء من الاثنين المقبل وذلك على سعر صيرفة.

LBC

أعلن حاكم مصرف لبنان الاستعداد لبيع الدولار عبر منصة صيرفة اعتبارا من الإثنين، لمن يريد، وطلب من المصارف إبقاء ابوابها مفتوحة حتى الساعة السادسة.

الميادين

اعتبر سفير روسيا ألكسندر روداكوف، أنه "يتم في عالمنا الحاضر، تشكيل هيكلية جديدة متعددة الأفطاب للعلاقات الدولية، على اساس مبادئ المساواة في السيادة بين الدول، وتعايشها السلمي والتعاون ذي المنفعة المتبادلة، علماً أن هذه المبادئ لا تناسب الجميع، إذ يستميت "الغرب الجماعي" بقيادة الولايات المتحدة في الحفاظ على هيمنته"، لافتاً إلى أن "واشنطن تقوم بممارسة لعبة جيوسياسية خطرة وغير مسؤولة، في سبيل تحقيق أهدافها الكيدية المعروفة، ولا يتردد الأميركيون في استخدام الدول وشعوبها وقوداً وأدوات، كما يفعلون الآن مع أوكرانيا، فالصراع في هذا البلد لم يبدأ في 23 شباط، بل قبل ذلك بكثير اي عندما تقرر تحويلها إلى قاعدة أخرى للناتو".

الجزيرة

أعلن وزارة الدفاع الروسية، أنّ "في نيجيريا حيث ظهر جدري القرود توجد على الأقل 4 مختبرات بيولوجية تمولها الولايات المتحدة الأميركية"، مشيرة إلى "أننا نحث منظمة الصحة العالمية على التحقيق في أنشطة المختبرات التي تمولها واشنطن بنيجيريا".

العربية

ذكرت سفارة ​الصين​ في ​واشنطن​، أن "العلاقات الصينية الأميركية توجد الآن عند (مفترق طرق حاسم)، ونأمل أن يعمل الجانب الأميركي على التنفيذ الجاد للتفاهم المشترك الذي توصل إليه الرئيس الصيني ​شي جين بينغ​ ونظيره الأميركي ​جو بايدن​ في أيلول الماضي".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أكد، يوم أمس، أنه "يجب أن نواجه التحديات الدولية سوياً لذلك ننظر إلى الدبلوماسية كأولوية"، معتبراً أن "أسس النظام العالمي في خطر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشكل خطرا واضحا، وهو فشل في تحقيق أهدافه إذ وحد دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأضعف بلاده".

وذكر بلينكن أن "الصين قامت بتحديث قدراتها لتصبح من أكبر القوى العسكرية في العالم، وهي تعمل على تقويض القوانين والاتفاقيات التي مكنتها من النجاح"، وأردف أن "الحزب الشيوعي الصيني الحاكم صار أكثر قمعا في الداخل وعدوانية في الخارج في عهد الرئيس الحالي شي جين بينغ".