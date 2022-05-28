لبنان الحر

أكّد عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب نديم الجميّل, أن "نواب الحزب الخمسة لن يصوتوا للرئيس نبيه بري، وهذا موقف مبدئي متخذ من قبل الكتائب التي لم تصوت لبري في الدورة الماضية بعد انتخابات 2018، ولن تحيد عنه".

صوت لبنان

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أن "مسيرة القوات اللبنانية النضالية لم تبدأ مع اطارها التنظيمي الحالي، فنضال العام 1975 بدأ مع كل صبية وشاب شعروا ان وطنهم مهدد فنزلوا بكل اندفاع وعفوية للدفاع عن بيوتهم وقراهم وهويتهم وكرامتهم"، مضيفاً: "هذه هي روح المقاومة اللبنانية. بعضهم اتّهم هؤلاء الشباب والشابات بانهم ميليشيات والبعض الاخر اعتبرهم "زعران"، اما بالنسبة لنا فهم الابطال. لكن حتى هؤلاء لم يؤسسوا المقاومة اللبنانية بل هي في جيناتهم، في حمضهم النووي DNA، ورثوها من ابائهم واجدادهم. هؤلاء بمسيرتهم وتضحياتهم وشهادتهم هم سبب نخوتنا واندفاعنا وعطائنا".

radio orient

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "موضوع وجود أو عدم وجود ​النفط والغاز​ في منطقتنا الاقتصادية بقي مبهما، بغض النظر عن كل المواقف والتصاريح، لأن البعض أخفى ​تقرير​ شركة "توتال" عن حملة ​التنقيب​ الأولى لأسباب لا نعرفها"، ولفت الى انه "وبانتظار ​ترسيم الحدود البحرية​ جنوبا وشمالا، لماذا لا نبدأ التنقيب في البلوكات الداخلية؟".

اذاعة النور

أشار "​حزب الله​"، في بيان، الى أننا "نقدر ونعتز بالقرار التاريخي والهام الذي اصدره مجلس النواب ​العراق​ي والقاضي بتجريم التطبيع مع العدو الصهيونى، ويعتبر خطوة كبيرة ورئيسية في مواجهة مسيرة التطبيع المذلة التي قامت بها بعض ​الدول العربية​ وموقفا صلبا داعما للشعب الفلسطيني ومقاومته البطولية في مواجهة العدوان و​الارهاب​ الصهيوني".

صوت المدى

أكد النائب ميشال موسى أن كتلة التنمية والتحرير لم تحسم قرارها بعد فيما خص اسم نائب رئيس مجلس النواب، متوقعا أن يتم التوصل الى اتفاق في المهلة الفاصلة عن موعد الجلسة، وقال إذا تم الاتفاق على اسم كان به وإذا لم يتم ذلك فالأمور متروكة الى حينها والى تصويت الكتل بحسب ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.