بدا، أمس، أن قوات الانفصاليين المدعومة من روسيا حققت تقدماً ملموساً على عدد من المحاور في منطقة دونباس بالشرق الأوكراني، فيما طلبت أوكرانيا «أسلحة ثقيلة» لمواجهة التقدم الروسي. وأفاد مقر الدفاع الإقليمي في دونيتسك بأن قوات «الجمهورية»، بدعم من الجيش الروسي، فرضت سيطرة كاملة على مدينة كراسني ليمان.

تستعد واشنطن للإعلان في الأسبوع المقبل، عن أنظمة أسلحة جديدة، ستسلمها إلى أوكرانيا، من ضمن حزمة المساعدات التي وافق عليه الكونغرس والبالغة 40 مليار دولار. وكشف مسؤولون أميركيون لمحطة «سي إن إن»، عن أن تلك الأنظمة تتضمن منظومة صواريخ بعيدة المدى من طراز «إم إل آر إس»، لطالما طالبت بها أوكرانيا، لمساعدتها في صد الهجوم الروسي، في منطقة دونباس. غير أن تسليم هذه المنظومات الصاروخية، أثار مخاوف داخل مجلس الأمن القومي الأميركي، من احتمال أن تقوم أوكرانيا باستخدامها لقصف مواقع في العمق الروسي. الأمر الذي عدّه مسؤولون أميركيون أنه سيكون تصعيداً كبيراً، وقد يثير خلافات حتى داخل حلف الناتو، من احتمال تعرض عدد من بلدانه لهجمات انتقامية من روسيا،

أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، بحتمية التحدث مع موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل إنهاء الحرب. وقال زيلينسكي، إن أوكرانيا ليست متحمسة للتحدث مع بوتين، لكن يتعين عليها مواجهة حقيقة أن هذا سيكون ضرورياً على الأرجح لإنهاء الحرب.

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الضغوط الغربية على بلاده بأنها "عدوان"، قال إن "الغرب الجماعي الذي يكرهنا" يشنه على روسيا، في وقت أقر فيه وزير الخارجية سيرغي لافروف بأن بلاده تخوض "حرباً طويلة وشاملة". وقال بوتين خلال مشاركته في أعمال المجلس الاقتصادي الأوراسي، إن "عدداً من الدول غير الصديقة شنت عدواناً علينا".

أعلن "الحرس الثوري"، أمس، احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج، في خطوة تأتي وسط توتر بين طهران وأثينا بعد إعلان الأخيرة أنها ستسلم واشنطن حمولة من النفط الإيراني كانت على متن ناقلة أوقفتها.

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن "مسيّرة انتحارية" استهدفت منشأة بارشين الحساسة جنوب شرقي طهران، حيث تطور إيران تكنولوجيا الصواريخ والمسيّرات، ما أسفر عن مقتل مهندس شاب كان يعمل في الوزارة وإصابة شخص آخر. وقالت المصادر الإيرانية المطلعة، إن طائرة مسيّرة من طراز "كوادكوبتر" انطلقت من على مقربة من قاعدة بارشين.

رفضت بكين رفضاً قاطعاً، أمس الجمعة، خطاب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي اتهمها بالسعي لإعادة تشكيل النظام العالمي والقيم العالمية، منددة بما اعتبرته "تشويهاً لسمعتها"، ومعلنة في الوقت نفسه إجراء تدريبات بحرية في بحر الصين الجنوبي.

قُتل 50 مدنياً في هجوم نفذه جهاديون مفترضون في شرق بوركينا فاسو، على ما أعلن حاكم المنطقة الشرقية الكولونيل هوبير ياميوغو أول من أمس.

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لقناة "روسيا اليوم"، أن العلاقات بين روسيا والجزائر "وصلت إلى مستوى جديد، وسيتم تثبيت ذلك في وثيقة جديدة، بدأ إعدادها الآن".

حسم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، النقاشات الدائرة حول احتمال سحب القوات الروسية من سوريا، وقال في مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية إن القوات "باقية لأنها موجودة بطلب من الحكومة الشرعية"، لكنَّه ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال إعادة توزيع أو تقليص حجم الوجود العسكري. وقال إن هذا الأمر متروك للعسكريين لتقدير تعداد القوات التي يجب أن تبقى في البلاد.

رفض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، دعوات للتشدد في قوانين اقتناء السلاح في أعقاب مجزرة مدرسة تكساس، معتبراً أن الأميركيين الصالحين يجب أن يسمح لهم بحيازة السلاح للدفاع عن أنفسهم ضد "الشر".