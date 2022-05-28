فجر تمرير مشروع قانون «تجريم التطبيع» مع إسرائيل أول من أمس جدلاً في العراق فيما عبرت الولايات المتحدة عن انزعاجها من هذا التطور الأمر الذي ينذر بزعزعة العلاقات بين بغداد وواشنطن.

واصلت فصائل "الجيش الوطني السوري" المدعوم من أنقرة، إرسال تعزيزات إلى محاور مناطق عين العرب (كوباني) ومدينة منبج شمال حلب، في وقت أعلن فيه قادة في الفصائل استكمال القوات التركية، الاستعدادات العسكرية لبدء عملية ضد "قسد".

شهدت مناطق شرق الفرات تحركات جوية وبرية أميركية وروسية بهدف "ردع" تركيا عن القيام بهجوم في شمال شرقي سوريا. وحلقت مقاتلات تابعة للتحالف الدولي على علو منخفض ونفذت طلعات جوية استطلاعية، شملت كامل الشريط الممتد بين بلدتي عين عيسى شمال محافظة الرقة شرقاً، حتى عين العرب (كوباني) شرق محافظة حلب غرباً، في وقت حلقت طائرات مروحية روسية فوق مدينة القامشلي وبلدتي عامودا والدرباسية المتاخمتين للحدود التركية، وصولاً إلى ريف أبو راسين وحوض زركان.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في رام الله، أمس (الجمعة)، إن الاحتلال ينفذ عمليات قمع وتنكيل وحشية ويطلق يد المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين، الذين يخرجون في مسيرات واعتصامات سلمية رفضاً للاستيطان والاستيلاء على أراضيهم وإغلاق المداخل الرئيسية لبلداتهم وقراهم، واستباحة الأرض الفلسطينية ومراكز التجمعات السكانية خدمة لأغراض الاستيطان.

تجنبت العاصمة الليبية طرابلس خلال الساعات الماضية مواجهات عنيفة، في وقت اتهمت فيه حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أحد كبار مسؤوليها العسكريين السابقين بتهديدها أمنياً، وذلك على خلفية تنفيذ ميليشيات مسلحة تابعة له استعراضاً للقوة في المدينة.

طلبت النيابة العامة في موريتانيا من قضاة التحقيق إحالة ملف الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، والمتهمين معه بالفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد لمحاكمتهم.