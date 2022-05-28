الجمهورية/ رنى سعرتي

قالت بعد مفاوضات لفترة زمنية طويلة بين ممثلي ارباب العمل والعمال، تم التوصل الى اتفاق حول اعطاء زيادة بقيمة مليون و325 ألف ليرة لموظفي القطاع الخاص للتعويض عن فقدانهم القدرة الشرائية. إلا انه بعد توقيع المرسوم من قبل رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون قبل الانتخابات النيابية، ارتفع سعر صرف الدولار وبالتالي، فقدت الزيادة أي جدوى اقتصادية واجتماعية ومعيشية. وفي هذا الإطار، اجتمعت أمس الهيئات الاقتصادية مع الاتحاد العمالي العام ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للبحث في اجراءات لحماية القدرة الشرائية للموظفين من التآكل، وأوضح رئيس الاتحاد بشارة الأسمر أنّ الحركة العمالية تكثّف جهودها للتوصل الى أي اتفاق يصبّ في مصلحة العمال، واشار في المقابل الى انّ اي قرارات تتخذ بالنسبة للقطاع الخاص تنعكس على موظفي القطاع العام والعكس صحيح. كذلك قال سنضع الرئيس نجيب ميقاتي في اجواء الاجراءات المَنوي اتخاذها بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، وسنطالبه بتسديد بدل النقل لموظفي القطاع العام وللقطاعات العسكرية. من جهته، أشار رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير إلى أنّ "هناك توجهاً لتدعيم هذه المداخيل لتخفيف تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار الكبير الذي تخطى سقف 36 ألف ليرة على الأجور"، مشيراً الى عدة خيارات لهذه الغاية كزيادة بدل النقل. ولفت إلى أنّ الوضع سيئ جداً جرّاء الانهيار الحاصل والمطلوب حلول شاملة من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإقرار وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي والاصلاحات.