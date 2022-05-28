وكالة الأناضول

بولندا: الاستجابة لمخاوف تركيا الأمنية أولوية

قال وزير الخارجية البولندي زبيغنيف راو، إن الاستجابة للمخاوف الأمنية لتركيا المتعلقة بحدودها، مهمة لهم ومن أولوياتهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الجمعة، مع نظيريه التركي مولود تشاووش أوغلو، والروماني بوغدان أوريسكو، بعد اجتماع ثلاثي في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهتشة بإسطنبول.

وأشار راو، إلى أن الاجتماع الثلاثي بحث التدخل العسكري الروسي ضد أوكرانيا، مشددا على أهمية حلف الناتو بالنسبة للأعضاء في هذا الوقت الذي تسوده الاضطرابات.

كما بحث الوزراء الثلاثة، بحسب راو، سبل تقديم الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي والإنساني لأوكرانيا.

وأوضح أن الاجتماع الثلاثي أكد ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في بحار البلطيق والأسود والأبيض المتوسط.

وبحث المجتمعون أيضا القضايا الأمنية والدفاعية بالجناح الشرقي للناتو ووضع جنود الحلف على الأرض، وفق راو.