نداء الوطن 28-5-2022:

خيول إيسلندية تردّ على الرسائل الإلكترونية

بات في إمكان من يرغب في تمضية عطلة حقيقية بعيداً من هموم العمل ومشاغله ومن دون الانهماك بالبريد الإلكتروني، أن يستعين بالخيول الإيسلندية التي تتولى من دون مقابل بركلات حوافرها كتابة ردود غياب تلقائية، بفضل خدمة يوفرها مكتب السياحة الإيسلندي. وأطلق المكتب مقطع فيديو ترويجياً غريباً يشرح فيه سرّ هذه الخدمة، إذ تظهر فيه لوحة مفاتيح عملاقة تدوس عليها بحماسة خيول من السلالة الإيسلندية الشهيرة، وسط المناظر الطبيعية الخلاّبة للجزيرة. إلاّ أن ثمانية آلاف شخص اشتركوا حتى الآن في هذه الخدمة التي سميت "Outhorse your e- mail " وفي الفيديو الذي حصد أكثر من 130 ألف مشاهدة منذ نشره على الإنترنت، تبدو سائحة تؤدي دورها ممثلة منزعجة من تلقي عشرات الرسائل الإلكترونية أثناء إجازتها في أماكن خلاّبة في إيسلندا. واستندت هيئة السياحة على استطلاع رأي أجرته يبيّن أن 55 في المئة من الأشخاص الذين شملهم الاستبيان يتحققون من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم مرة واحدة على الأقل يومياً خلال عطلاتهم.