TL

يشهد الأسبوع الطالع جملة استحقاقات بارزة: أولها التحدي الأكبر وباللحم الحي من قبل المصرف المركزي وتعامميم الحاكم الأخيرة التي من شأنها أن تفضي الى مزيد من التراجع في سعر الدولار في السوق السوداء و تخفيضات إضافية في أسعار المحروقات ولكن الى متى تأجيل المحتوم فالتعويل هو على دولارات شركات التحويل والمغتربين الذين سيضخون الأموال في السوق اللبنانية لكن تبقى الحاجة الى حل جذري الى اتفاق كامل مع صندوق النقد الدولي بعد اتفاق الإطار الأولي وهذا الامر يستدعي تأليف حكومة سريعا بعد استحقاق مجلس النواب.

المنار

للاقصى شعب يحميه ورجال تفديه وساحات فرشت بالمرابطين المقدسيين والقبضات التي كسرت غايات الاحتلال وراياته المسماة مسيرة اعلام.

لم تجر رياح القدس كما اشتهت اعلام الصهاينة، ولم تسر مسيرتهم في ازقتها، وان كثرت العنتريات والتصريحات فان ما بعث به قادة الاحتلال عبر الوسطاء والمتابعين ان لا نية للتصعيد، وان مستوطنيهم لن يدخلوا الى داخل المسجد القبلي ولا قبة الصخرة.

nbn

مسيرة واحدة تحمل علم فلسطين جعلت باب العمود ومعه كل فلسطين ودول العالم تفتح عيونها على السماء وعلى القضية وتفقد كيان العدو ومسيرة الأعلام الصهيونية الصواب.

كل الإستنفارات العسكرية والسياسية والإعلامية اسقطتها طائرة مسيرة.

mtv

شد حبال وحبس أنفاس من اليوم إلى الثلاثاء المقبل. فالأطراف السياسية والقوى النيابية مستنفرة للمعركة البرلمانية التي تشمل انتخاب رئيس ونائب للرئيس وهيئة مكتب المجلس. ومع أن المشهد لا يزال ضبابيا بعض الشيء، فإن الصورة تتظهر أكثر فأكثر ساعة بعد ساعة.

NTV

باحة المسجد الأقصى هي حائط مبكى سياسي للمسؤولين الإسرائيليين، وباب العامود كان عامودا لتعليق الأزمات الداخلية عليه. أما مسيرة الأعلام، فليست سوى محفل عنصري استفزازي، حديث النشأة، لا يدخل قاموس الطقوس والديانة اليهودية. هو يوم احتلته إسرائيل بعيد اقتطاع الجزء الشرقي من القدس عام سبعة وستين، ومنذ عام سبعين، بدأت تسيير هذه الذكرى في التاسع والعشرين من أيار في كل عام، احتفاء باحتلال القدس الشرقية. تتمايل راقصة وتلوح بالعلم وتدخل البلدة القديمة لتنتهي المسيرات عند حائط البراق في صلاة شكر جماعية. وحتى لا يترك الفلسطينيون المناسبة للمحتل، فإنهم يتصدون للاقتحام، لاسيما بعد إعلان غلاة المستوطنين نيتهم تحطيم قبة الصخرة والاعتداء على أسمى المقدسات. وهذا العام كان الفلسطينيون سياج مدينتهم. رفعوا العلم من الأرض إلى السماء، وتصدوا للمستوطنين والجنود الإسرائيليين بالأحذية العابرة فوق كل مواقف عالم عربي خائر.

OTV

الثلاثاء المقبل استحقاق مهم. اما الاهم، فاستحقاقات ما بعد الثلاثاء، واولها الاستشارات النيابية الملزمة لتحديد هوية رئيس الحكومة الجديد، ثم استشارات التأليف، حيث يكتنف غموض كبير شكل الحكومة المقبلة، ونوعية وزرائها، وخطر التأخير في تشكيلها، علما انها ستتولى قيادة البلاد في احدى ادق المراحل، التي ترسم فيها اكثر من خارطة طريق سياسية واقتصادية ومالية بين الداخل والخارج، بعد الانهيار الكبير الذي حل بالبلاد.

LBC

تخوض ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن في تشرين الثاني المقبل الانتخابات النصفية ضد الجمهوريين في كل من مجلسي الشيوخ والنواب، في محاولة لتثبيت السيطرة على المجلسين، وتاليا على البرنامج السياسي للولايات المتحدة في السنتين المتبقيتين من عهد بايدن.

الميادين

دانت الخارجية القطرية، ب"أشد العبارات اقتحام مستوطنين ​المسجد الأقصى​ المبارك، وأداء صلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال"، مشيرة إلى أن "استمرار الانتهاكات الخطيرة في الأقصى يكشف رغبة الاحتلال في توجيه الصراع إلى حرب دينية".

الجزيرة

كشف الموقع الإلكتروني لقناة "i24news" الإسرائيلية، عن قيام مسؤول إسرائيلي بزيارة "سرية" إلى ​السعودية​، ناقش خلالها عدة ملفات. وجاء الكشف عن الزيارة قبل مغادرة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ​تل أبيب​ إلى واشنطن، في إطار الاستعدادات الجارية لزيارة الرئيس الأمريكي ​جو بايدن​ للمنطقة.

العربية

أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى أن "إسرائيل أكدت استعدادها للتعاون مع تركيا في مجال الغاز الطبيعي"، موضحاً أن "وزير الطاقة التركي سيجري محادثات في هذا الإطار".