لبنان الحر

اشار النائب ​الياس بو صعب​ الى انه "من الطبيعي لمرشح على موقع نيابة رئاسة مجلس النواب التواصل مع رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ الذي سيكون حكما الثلاثاء رئيسا للمجلس، وانا تواصلت معه واتواصل مع كلّ الكتل حتّى تلك التي لن تصوّت لي وتضحكني نظرية المؤامرة".

صوت لبنان

اشار النائب السابق نقولا نحاس الى ان "خطة التعافي فيها حوالي 265 مبادرة والاعتراض او الخلاف على نقطة او اثنتين من الخطة، وهذا الموضوع لا يشكل قاعدة اساسية للخلاف لأن الخطة موضوعة في اطار حدّ ادنى اذ نتفاوض مع صندوق نقد يضع شروطا قصوى ومع التطبيق الخطة تتغيّر وتتدرج".

radio orient

أشارت هيئة شؤون الإعلام في تيار "​المستقبل​"، في بيان، إلى "فوز اللائحة المدعومة من "المستقبل" في ​نقابة أطباء الشمال​"، واوضحت أن "اللائحة المدعومة من تيار المستقبل، فازت في ​انتخابات​ نقابة اطباء الشمال، التي جرت اليوم، في دورتها الأولى، ثم فاز في الدورة الثانية د. محمد صافي بمركز نقيب أطباء الشمال بدعم من "تيار المستقبل".

اذاعة النور

أشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد​، إلى"اننا نستطيع ان ندير شؤون بلدنا وفقا لمصالحنا الوطنية، ونستطيع ان نحمي بلدنا بالسياسات الدفاعية التي نقررها نحن وليس عبر دهاليز ​الادارة الاميركية​ وتوجيهاتها واملاءاتها، واذا كان خيارنا الوطني محسوما فانتم تقارعون الصخر والمستحيل حين تطرحون شعارات لا طائل منها ولا يمكن تحقيقها. وانا ادعوكم الى مراجعة خلفيتكم السياسية، دققوا في توجهاتكم ونحن نستطيع ان نتعاون معكم من اجل تصويب خياراتكم في هذا البلد".

صوت المدى

أشار النائب ​جميل السيد​، إلى أنه "لا يجوز أن نصل إلى تشرين الأول من دون ​حكومة​"، مؤكدًا أن "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لن يبقى دقيقة بعد الرئاسة"، لافتًا إلى أن "هناك من يستغل وضع ​الرئيس عون​ الصحي وعدم جهوزيته في بعض الأوقات، ويعتبر نفسه وصياً على القصر وأصدر بياناً رد فيه "ليبيض مع سفراء وغيرن"، وعلمت أن الرئيس عون قال لهم إنه ما كان في داعي للرد".