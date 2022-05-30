توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي إلى شرق البلاد، فيما تحكم القوات الروسية قبضتها على المدن الرئيسية في منطقة دونباوس.

شدد الرئيس الروسي على خطورة تسليم الاسلحة إلى أوكرانيا قائلاً أن ضخ أسلحة غربية لأوكرانيا يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع وتفاقم الأزمة الانسانية.

أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قواتها دمرت من خلال استخدام صواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة ترسانة مهمة للجيش الأوكراني في منطقة دنيبرو (جنوب شرق).

اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالدترامي أن الروبل أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى.

أكد بطريرك موسكو كيريل أمس، أنه يتفهم قرار كنيسة أوكرانيا الارثوذكسية التي أعلنت الاسبوع الماضي قطع الروابط مع الكنيست الارثوذكسية الروسية على خلفية غزو أوكرانيا.

أفادت مجلة أميركان كونسيرفايتف بأن الانضمام السريع لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يكون في مصلحة الاتحاد مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستخل بتوازن القوى في المؤسسات الأوروبية.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عودته من زيارة إلى أذبجيان أن أقرة لا تنتظر إذناً من الولايات المتحدة لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا.

ناقش ممثلو الدول الــ 27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس اقتراحاً جديداً من شأنه إعفاء خط أنابيب نفط رئيسي للمجر مؤقتاً من الحظر التدريجي الذي تفرضه الكتلة على النفط الروسي، في محاولة لازالة العقابات من أمام حزمة عقوبات أوروبية سادسة ضد موسكو.

أعلنت إيران الخميس مقتل مهندس في منشأة بارشين أثر واقعة لم تطشف عن تفاصيلخا وذلك بعد أربعة أيام على اغتيال العقيد صياد ضدائي قائد الوحدة 804 في فيلق القدس.

دعا الاتحاد الأوروبي إيران أمس إلى وقف التصعيد في البحار.