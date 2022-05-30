شهدت منطقتا المسجد الاقصى وباب العمود ومناطق اخرى في القدس طيلة امس، مواجهات عنيفة قبل انطلاق مسيرة الاعلام المستفزة وخلالها وبعد ذلك وتحولت المدينة الى ساحة كر وفر بين الفلسطينين من جهة واليهود من جهة ثانية وهم يحملون اعلامهم.

اكد نائب الادميرال براد كوبر، قائد القوات البحرية للقيادة الوسطى والاسطول الخامس الاميركي، سعي الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الاوسط لنشر اسطول من مائة مركبة بحرية مسيرة بحلول صيف عام 2023.

قرر رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، عبد الفتاح البرهان رفع حال الطوارئ التي كانت قد فرضت في البلاد منذ تنفيذه انقلايا عسكريا في تشرين الاول الماضي.

قصفت القوات التركية ريف مدينة منبج شرق محافظة حلب، وهذه المنطقة خاضعة لقوات "منبج العسكري" التابعة لقوات "قسد" المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن.

اعلنت وزارة الدفاع التركية امس أن جنديا تركيا قتل، فيما اصيب اخر اول من امس خلال عملية عسكرية في شمال العراق حيث تشن انقرة حملة عسكرية ضد مقاتلين اكراد.

اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضرورة وقف اي اجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الاسلامية والمسيحية لمدينة القدس.