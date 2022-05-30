نداء الوطن – كلير شكر

تناولت موضوع قروض الطاقة الشمسية وقالت منذ أكثر من أسبوع وقّع مصرف الإسكان مذكّرة تفاهم مع "المركز اللبناني لحفظ الطاقة" بهدف دَعم آلية مَنح قروض الطاقة الشمسيّة على المستوى الفني والتقني. وأضافت إلى أنّ هذه الحلول المقدّمة تحت عنوان قروض ميسّرة، فيها الكثير من الجانب الدعائي وليست حلولاً عملية تخرج قطاع الكهرباء من الدوامة المقفلة العالق فيها منذ عقود. لا بل تزيد من حالة الفوضى الاجتماعية كونها ترتبط بمبادرات فردية غير مضبوطة، خصوصاً أنّ الآلية الموضوعة تشوبها الالتباسات حول جدوى معاييرها وأهميتها وخلفياتها، كما يؤكد أحد الخبراء المعنيين. ويشير إلى أنّه كان من الأجدى أن تكون أولوية القروض التي ستعطى في هذا المجال، للقطاع الصناعي بغية تحفيزه ومساعدته على الصمود والحؤول دون ضياع مئات فرص العمل، كذلك للقطاع الصحي. ويقول الخبراء، إنّ هذه الآلية في غير مكانها لأنّها تفرض شروطاً غير مبررة قد تجعل هذه السوق حكراً على بعض الشركات المحظية التي تنال موافقة "المركز" كي يسلك القرض مساره إلى التنفيذ، فضلاً عن ذلك فإنّ المادة 26 من قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462 تنصّ على أنّه "لا يخضع إنشاء تجهيزات إنتاج للاستعمال الخاص بقوة تقل عن 1,5 ميغاوات لشرط الإذن، على أن تراعى مقتضيات البيئة والصحة العامة والسلامة العامة، وذلك بناء لمعايير محددة تصدر بقرارات عن الهيئة بعد استطلاع رأي وزارة البيئة والإدارات والمؤسسات المعنية"، كما أنّ التنظيم المدني وضع مقاييس محددة لتركيب المعدات وارتفاعها فيما "ليبنور" وضعت المواصفات الفنية للأجهزة، فلماذا إدخال "المركز" ومنحه صلاحيات استثنائية من باب قروض مصرف الإسكان؟

الديار – فادي عيد

تحدّث عن التغييريين الذين دخلوا المجلس النيابي وقال بدأت في الأيام الماضية، أجندة نواب "التغيير" تتبلور، حيث بدأوا يحدّدون، وكما كشفت أوساط سياسية مقربة منهم، خارطة الطريق التي سيتّبعونها، والملفات التي سيقاربونها مستقبلاً ويتقاطعون فيها مع النواب المستقلين. وتنقل هذه الأوساط المواكبة، معلومات مؤكدة، تفيد بأن موضوع ودائع اللبنانيين في المصارف يحتل الأولوية في أجندة "التغييريين"، وتالياً، فإنّ معارضتهم لكل ما ورد في مشروع القانون المعجّل لوضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية هي ثابتة، وعليه، فإن الأوساط تؤكد بأن مشروع القانون هذا، يتضمّن أفخاخاً ضد المودعين، إذ أنه سيجعل من مصير الودائع ضبابياً، وبالتالي فإن النواب "التغييريون" يسعون إلى التنسيق في المرحلة المقبلة مع نقيب المحامين ناضر كسبار. من جهة أخرى، تشير الأوساط نفسها، أن النواب "التغييريين"، سيركّزون في مقاربتهم لمشروع قانون "الكابيتال كونترول" على أموال المغتربين، وتضيف الأوساط، إنّ الواقع المالي والأزمة التي يمر بها لبنان لا مثيل لها في العالم، ولم تواجهها أي دولة مما يفترض البحث عن وسائل أخرى من أجل استرجاع كل الودائع وعدم ضياعها.وتخلص هذه الأوساط، إلى التأكيد بأنّ "قوى التغيير" في المجلس النيابي، تتمسّك بإعادة الودائع وحماية النظام المصرفي بشكل متوازن، على أن يعمل الصندوق السيادي على استعادة أموال المصارف التي استدانتها الدولة اللبنانية، ما يسمح للماصرف مجدّداً من تكوين كتلة نقدية تذهب إلى المودعين، على أن يبقى الأساس هو استرجاع الودائع وعودة الحياة المصرفية إلى سابق عهدها، تزامناً مع المحاسبة وعدم السماح للمنظومة من التخلّص من ديونها عبر تحمب الخسائر المالية للمودعين الذين جهدوا لجمعها في لبنان، كما في دول الإغتراب.