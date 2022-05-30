وكالة الأناضول

ملك الأردن يدعو إلى سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين

دعا ملك الأردن عبد الله الثاني، الأحد، إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام دائم على أساس حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين. حديث الملك جاء خلال لقائه رئيس وزراء جورجيا إيراكلي غاريبا شفيلي، الذي يجري زيارة غير محددة المدة إلى العاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي. وتناول اللقاء آخر التطورات في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بحسب المصدر ذاته. وأكد الملك عبد الله، "ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام شامل ودائم على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". وشدد على أن الأردن "يبذل كل الجهود لمواصلة حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات". وتواصل إسرائيل انتهاكاتها للمسجد الأقصى في القدس، والذي يقع تحت وصاية الأردن بموجب اتفاقية وادي عربة للسلام الموقعة بين عمان وتل أبيب عام 1994.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981. كما أفاد الملك، بأهمية حماية الوجود المسيحي في المنطقة، باعتباره "جزءا أصيلا من نسيج الشرق الأوسط ومستقبله". وذكر البيان، بأن رئيس الوزراء الجورجي، سلم الملك عبد الله "وساماً رفيعاً"، مقدماً من رئيسة جمهورية جورجيا سالومي زورابيشفيلي، تقديراً لدوره في تمتين علاقات البلدين، ومساعيه لتحقيق السلام إقليمياً ودولياً. وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في أوكرانيا، وانعكاساتها على ملفي الغذاء والطاقة، وسبل التعاون مع الأطراف الدولية لإيجاد الحلول للتخفيف من تبعات هذه الأزمة إقليمياً ودولياً.