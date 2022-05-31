الجزيرة - السعودية

جامعة نايف تبحث تطوير العاملات في السجون بالتعاون مع “العدل التونسية” والأمم المتحدة

شارك 73 من العاملات في السجون والمؤسسات الإصلاحية من 7 دول عربية وهي الأردن، البحرين، تونس، السعودية، العراق، ليبيا، موريتانيا، في أعمال الحلقة العلمية (تأهيل وتطوير العاملات بالسجون والمؤسسات الإصلاحية) التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على مدى خمسة أيام في تونس بدءًا من اليوم الاثنين 30 مايو 2022م بالتعاون مع الهيئة العامة للسجون بالجمهورية التونسية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي.

وتهدف الحلقة العلمية التي انطلقت اليوم الاثنين إلى تحديد أبرز المشكلات في السجون ومراكز الإصلاح وطرق مواجهتها ومواكبة أحدث برامج التأهيل والإصلاح وإعادة الدمج المقدمة للنزيلات والتعريف بأساليب الرعاية النفسية والاجتماعية اللاحقة للنزيلات والمفرج عنهن، إضافة إلى الشراكة المجتمعية بهدف الحد من العودة إلى الجريمة.

أخبار الخليج - البحرين

رئيس واعضاء الشورى العماني يصلون الى مملكة البحرين

صل مساء اليوم الاثنين إلى مطار مملكة البحرين الدولي ، وفد برلماني رفيع برئاسة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عُمان الشقيقة، في زيارة رسمية الى مجلس النواب، والتي تأتي بدعوة من فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات ولا سيما البرلمانية منها.

وكان في استقبال الوفد البرلماني العماني الشقيق في مطار مملكة البحرين الدولي، فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، وكل من: النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، النائب أحمد يوسف الانصاري رئيس لجنة الخدمات – رئيس بعثة الشرف، النائب خالد صالح بوعنق رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، والمستشار راشد محمد بونجمة أمين عام مجلس النواب.

الأنباء - الكويت

حلّ أزمة عمالة «البنزين».. دون أي رسوم

ي خطوة لنزع فتيل أزمة نقص العمالة في محطات البنزين، كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى لـ «الأنباء»، عن ان شركة البترول الوطنية الكويتية عقدت اجتماعا أمس مع ممثلي شركتي الوقود للوقوف على أسباب وتداعيات نقص العمالة الذي دفع الى إيقاف عدد من مضخات الوقود عن العمل، حيث شددت على الشركتين بتشغيل كل مضخات الوقود في المحطات وعدم تعليق العمل بأي منها تجنبا للوقوع تحت المساءلة القانونية. وقالت المصادر ان «البترول الوطنية» سمحت للشركتين بطرح خيارين للخدمة في محطات الوقود، الأول منهما «ذاتي» ويكون مجانيا ومن دون أي تكلفة مالية على المستهلك، أما الخيار الثاني فيتمثل في تقديم خدمة شاملة للمستهلك حيث يقوم العامل بالتعبئة من دون أي رسوم مالية، والتي كانت الشركات تريد تطبيقها مقابل 200 فلس. وأشارت المصادر إلى أن «البترول الوطنية» ستقوم بجولات تفتيشية دورية ومستمرة على كل محطات الوقود في البلاد، وأنه في حال رصدت أي مخالفات أو عند قيام أي شركة بتحصيل رسوم إضافية ستتخذ إجراءاتها القانونية مباشرة تجاهها.