سايمون هندرسون 31/5/2022

أسعار النفط المرتفعة وسياسات الشرق الأوسط تلقي بظلالها على بداية الصيف

تسعى إدارة بايدن إلى كسر الجمود مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكن تحركات روسيا وإيران ستؤثر أيضاً على مسار أسواق الطاقة.

يبدو أن سوق النفط سيشهد تقلبات كبيرة هذا الأسبوع أيضاً. ففي حين كان الأمريكيون يحيون يوم الذكرى ويحتفلون ببداية الصيف بشكل غير رسمي، كانت أسعار النفط تتخطى ١٢٠ دولاراً للبرميل.

ووفقاً لبعض التقارير، لم تؤدِ أسعار البنزين المرتفعة الى انخفاض ملحوظ في عدد الرحلات البرية، ولكن سيكون من المبالغة الاعتقاد بأن سائقي السيارات الأمريكيين لم تزعجهم الأسعار في محطات البنزين و/أو يشعرون بأنهم يملكون ما يكفي من المال كي لا يكترثوا لها. وهناك عوامل متعددة تؤثر في أسعار النفط، وعليه لا يمكننا أن نتسرّع بالقول بأنه من غير المرجح أن يكون المنحى تصاعدياً.

وسيكون جزء من أهمية الأيام المقبلة هو عقد اجتماعات رفيعة المستوى. فخلال الأسبوع الماضي، اجتمع وزراء الطاقة والبيئة ضمن مجموعة الدول السبع (الدول الصناعية الغربية) في ألمانيا وأوصوا بأن "تقوم منظمة أوبك بضخ المزيد من النفط". وفي الثاني والثالث من حزيران/يونيو الجاري، ستجتمع المنظمة مع مجموعة "أوبك بلس" بقيادة روسيا. أما تعريفهم لضخّ المزيد من النفط، فيتمثل في الزيادة الزهيدة المتفق عليها مسبقاً والتي تناهز 400 ألف برميل أو نحو ذلك في اليوم.

إلا أن هذا لا يكفي لإحداث تأثير كبير في الأسعار، إن لم يكن معدوماً. ومن المرجح أن تعتبر "أوبك" أن السوق ليس بحاجة إلى كميات إضافية من النفط، ولن يكون ذلك مفاجئاً لأن أعضاء "أوبك" يفضلون بلوغ سعر البرميل 120 دولاراً. كما أن السعودية التي تقود الكارتل النفطي على أرض الواقع، لم تعد تعتبر أنه ثمة ترتيب يجمعها بالولايات المتحدة يقضي بضخ النفط مقابل توفير الأمن من قبل واشنطن. وعلى الرغم من زيارة أخرى إلى الرياض يقوم بها منسّق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغوريك وشريكه في شؤون الطاقة، عاموس هوكستين، يبدو الحاكم الفعلي في السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مصمماً على عدم الرضوخ لمطالب واشنطن.