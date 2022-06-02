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التشريع أو التصويت أصبحت اليوم تشهد على تخلف لم يسبقنا عليه أحد دربكة وتدافع وأصوات نواب ترتفع اعتراضاً.. فيما أسماء النواب منذ سنوات طويلة علقت في أعلى جدار القاعة العامة تمهيدا لاستخدامها في التصويت الإلكتروني.

المنار

انطلق العمل التشريعي مع إنجاز أول الاستحقاقات، والثلاثاء موعد لانتخاب رؤساء اللجان النيابية وتشكيل اللجان، على أن العين على المشاورات النيابية لتشكيل حكومة جديدة أكثر ما تحتاجها البلاد، التي تحتاج أيضاً إلى جميع أطيافها السياسية ضمن حكومة وحدة وطنية عليها مهمة استثنائية عند مفترق مصيري من تاريخ لبنان.

nbn

في الوقت الذي ما زالت فيه بعض القوى السياسية تعكف على عد الأصوات وتوزعها، ومع تنوع القراءات والتحليلات لجلسة الاستحقاق النيابي، وما دار خلالها من وقائع عكست طبيعة الكتل النيابية وأحجامها والتوازنات، كان رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ اللحظة الأولى لانتخابه، يسعى كما كان دوماً إلى كلمة سواء هي (128 نعم) لمجلس نيابي يرسخ مناخات السلم الأهلي والوحدة الوطنية ويكون على قدر آمال اللبنانيين.

mtv

إنه هدوء ما بعد العاصفة. وهي فترة تعيد فيها قوى المعارضة في البرلمان تقويم ما حصل استعداداً للاستحقاقات المقبلة. فنتائج معركتي رئاسة ونيابة رئاسة وهيئة مكتب مجلس النواب أثبتت، وبما لا يقبل الشك، أن قوى المعارضة تعاني مشكلتين بنيويتين كبيرتين: الانقسام والشرذمة من جهة، وعدم وجود اتفاق على مبادئ وأمور أساسية من جهة ثانية.

NTV

راكمت المصارف خصومها. وهي تواجه غداً نقابات أودعتها أموالها فتوقفت المشاريع في القطاعات الحيوية خرج الأطباء بالثوب الأبيض إلى الشارع احتج المحامون فقدموا دفوعاً شكلية ثم دعاوى جزائية، وراقب المهندسون عملية دخولنا النفق وفي مسيرة المحتجين: ممرضون صيادلة، معالجون فيزيائيون، ونقابات أفرغت صناديقها من الذخيرة الحية.

OTV

بعد استحقاق انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس النواب والإدارة المجلسية، وفي انتظار تكوين اللجان النيابية، وعلى وقع التخبط الذي أصاب أركان الأكثرية النيابية التي تبين أمس أنها وهمية، تتجه الأنظار في المرحلة الراهنة نحو التكليف والتأليف.

LBC

إنتهت لعبة أول جلسة لمجلس نواب الـ2022 وثبت بتوزيع أصوات النواب أنفسهم أن من ادعى نيل الأكثرية النيابية إستعجل وأن المجلس الحالي هو عبارة عن أكثرية متفككة تواجه أقلية متماسكة.

الميادين

أعلن الدبلوماسي اليمني مصطفى النعمان انسحابه من عضوية هيئة التشاور والمصالحة التابعة للمجلس الرئاسي المؤلف في الرياض.

الجزيرة

استشهدت الصحفية والأسيرة المحررة غفران وراسنة اليوم الأربعاء بعد إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليها.

العربية

موسكو: تزويد واشنطن لكييف بصواريخ هيمارس يوسع الصراع.