لبنان الحر

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات.

صوت لبنان

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، ​عبد الله بو حبيب​، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ​يوانا فرونتسكا​ التي هنأت لبنان على "إنجازه العملية الانتخابية بشكل عام و​اقتراع المغتربين​ في الخارج، وكذلك على الجو الديموقراطي الذي ساد ​جلسة مجلس النواب​ يوم أمس.

radio orient

استقبل وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور التي سلمته دعوة شخصية للمشاركة في الاحتفال الرسمي للعيد الوطني لدولة السويد.

اذاعة النور

استقبل العلامة السيد علي فضل الله وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى وجرى البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

صوت المدى

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​، النائب ​سيمون أبي رميا​ وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات الراهنة بعد الانتخابات النيابية وانتخابات ​رئاسة مجلس النواب​ وهيئة مكتب المجلس التي جرت أمس.