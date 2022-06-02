قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لن تعقد محادثات رفيعة المستوى مع اليونان المجاورة، في ظل تصاعد أجواء التوترات بين الخصمين التقليديين. وقال أردوغان في اجتماع لنواب حزبه في أنقرة: "أوقفنا اجتماعات مجلسنا الاستراتيجي رفيع المستوى مع اليونان"، وسأل: "ألا تتعلمون أي دروس من التاريخ؟ لا تحاولوا الرقص مع تركيا".

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، عزمه اتخاذ إجراءات خلال أشهر لتعزيز وتكثيف التعاون مع موريتانيا، مضيفاً أن نواكشوط شريك رئيسي للحلف ودولة محورية في المنطقة. وبحث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والأمنية بالحلف، خافيير كولومينا، مع الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني: مجالات التنسيق والتعاون والوضعية الأمنية في منطقة الساحل.

أعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن غضبه إزاء نبأ تبرئة المحامي مايكل سوسمان، من تهم الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي حول علاقة مزعومة بين منظمة ترامب، وبنك في روسيا. وقال "نظامنا القانوني فاسد، وحكامنا والقضاة متحيزون للغاية، وحدودنا مفتوحة، وانتخاباتنا مزورة، والتضخم هائل، وأسعار الغاز وتكاليف الطعام ارتفعت بشكل كبير، وبلدنا ذاهب إلى الجحيم ، ومايكل سوسمان ليس مذنبا".

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن استقالته من منصبه تعتبر فعلاً "غير مسؤول" بعد فضيحة "بارتي غيت"، بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة مثل تكلفة المعيشة والحرب في أوكرانيا.