اللواء/ انطوان غطاس صعب

نقل عن مصادره أن لقاءات بدأت تحصل بين النواب السياديين والتغيريين من أجل التنسيق في كل الاستحقاقات المقبلة، ولا سيما جلسة الثلاثاء المقبل، أي انتخاب اللجان والمقررين وحيث ستكون الجلسة وفق المعطيات حاميةً وصعبة لأنه لم يعد هناك من فرض لرئيس لهذه اللجنة وتلك، بل فإن النواب التغييريين سيكون لهم موقف واضح خلال هذه الجلسة يفوق ما سبق في الجلسة الأولى من مواقف واضحة.

نداء الوطن/ باتريسيا جلاد

لفتت إلى أن المجلس المركزي لمصرف لبنان التأم أمس في حضور حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ونوّابه ومفوّض الحكومة والمدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، الذي استوضح خلال الإجتماع آلية الحصول على أسماء المستفيدين من منصّة "صيرفة" لاستيراد المواد الغذائيّة طالما أن كل طلبات الإستفادة من "صيرفة" أرسلتها المصارف إلى مصرف لبنان. ونقلت عن أبو حيدر قوله إنه "فور تسلمه اللائحة سيودعها لدى مديرية حماية المستهلك لمتابعة آلية التسعير المتبعة من التجار والمستوردين وما إذا كانت وفق منصّة "صيرفة أو السوق السوداء"، واعتبرتها خطوة تهدف إلى الدفع باتجاه ضبط الفلتان في أسعار السلع الغذائية والتأكد من خفضها من قبل المستوردين وأصحاب السوبرماركات، خصوصاً بعدما عمد العديد من التجار إلى تسعير المنتجات وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء بينما هم فعلياً يشترون الدولار على سعر صرف "صيرفة" بغية تحقيق المزيد من الأرباح على حساب المستهلك.