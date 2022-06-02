الوكالة الوطنية للإعلام

ريفي: جلسة الأمس تستدعي حاجة ماسة للتنسيق بين المكونات المؤمنة ببناء الدولة

غرد النائب أشرف ريفي عبر حسابه على "تويتر": "جلسة الأمس باتت تستدعي حاجة ماسة للتنسيق بين المكونات التي تؤمن ببناء الدولة، بالتفاهم على العناوين الوطنية التي لا خلاف عليها. هناك الكثير من الشخصيات التي تتمتع بالمصداقية والإحترام والقادرة على التواصل مع الجميع، والتي تستطيع لعب دور في هذا المجال. إنقاذ لبنان يحتم هذا التنسيق".