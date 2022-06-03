ملكية ميلان من "اليوت" الى "ريد بيرد كابيتال بارتينرز"

بعد ايام من عودته الى قمة كرة القدم الإيطالية بتتويجه بطلا" للمرة الأولى منذ 2011 نقل ميلان شعلة فلكيته التي بقيت أميركية من صندوق الاستثمارات "اليوت" الى "ريدبيرد كابيتال بارتنرز".

بوغبايرحل عن مانشستر

اعلن مانشستر يونايتد الإنكليزي عن رحيل لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا عن صفوفه هذا الصيف بعد 6 سنوات أمضاها في الفترة الثانية له مع "الشياطين الحمر.