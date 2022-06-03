TL

بعد انجاز الاستحقاق البرلماني بجولته الاولى على مستوى القيادة برئاسة الرئيس نبيه بري العين على الجولة الثانية للجلسة الانتخابية التي حددها الرئيس بري الثلاثاء المقبل، والمتمثلة بانتخاب اعضاء اللجان النيابية الدائمة وتحديد رؤسائها ومقرريها وسط أجواء توحي بأنها ستكون حلبة حامية بين التناقضات النيابية، للفوز بالقدر الاكبر من اللجان.

المنار

تصدر ميدان الشهداء الفلسطيني، ميادين الوجع اللبناني والنفط العالمي.

رابع الشهداء برصاص العدو الصهيوني خلال ساعات، وسط امعان الاحتلال باستفزازه للفلسطينيين واقتحام المدن والقرى في الضفة الغربية على مرأى ومسمع العالم الذي أخرس ولو عن الانتقاد فقط لجرائم الحكومة العبرية بحق الفلسطينيين.

nbn

القطار البرلماني أمام محطة جديدة يوم الثلاثاء في جلسة يستكمل فيها المطبخ التشريعي مع إنتخاب اللجان النيابية رؤساء وأعضاء ومقررين. وبين الجلسة السابقة والجلسة اللاحقة تستمر القراءات بين سطور ما حصل تحت قبة البرلمان الثلاثاء الماضي إذ تعكف القوى السياسية والحزبية والنيابية على إستخلاص العبر ومراجعة الحسابات واستنباط مواقع النجاح والفشل.

mtv

الامانة العامة لمجلس النواب قامت بما عليها، فأصبحت الكرة في ملعب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية. وكما توقعت الــ " ام تي في" أمس فان دوائر البرلمان رفعت الى القصر الجمهوري لائحة باسماء النواب بحسب الكتل النيابية والنواب المستقلين، ما يعني ان الجميع في انتظار بيان من القصر الجمهوري يحدد موعد الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة.

NTV

عاشت الملكة كش ملك ففي يوبيلها البلاتيني على العرش وفي يوم ميلادها، أبرق رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الملكة إليزابيث لما تشكله المناسبة من محطة فرح واحتفال للشعب البريطاني الصديق مؤكداً تطلعه إلى تعزيز العلاقات وتطويرها في المجالات كافة، ومتمنيا توثيق الروابط التاريخية بين لبنان وبريطانيا فماذا لو ردت الملكة التحية وتطلعت بالمثل؟عن أي لبنان ستتحدث؟ وما هي المجالات التي ستستفيد منها مملكة الضباب من عهد الانهيار؟

OTV

المطلوب اليوم طرح واضح لا شعارات، وعمل تشريعي جدي لا استعراضات، وكلام واقعي يحمل أملا بالمستقبل، لا ثرثرة فارغة بلا مضمون، لن تكون نتيجتها الا المزيد من اليأس والاحباط.

LBC

يقول الخبر: "تسلمت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بعد ظهر اليوم لائحة من الامانة العامة لمجلس النواب تضمنت توزيع النواب وفق الكتل التي ينتسبون اليها، اضافة الى النواب المستقلين، وذلك ضمن المهلة الطبيعية لانجاز هذه اللائحة من دون تأخير".

الميادين

أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ"أوبك"، "بزيادة الإنتاج 648 ألف برميل يومياً في تموز وآب".

الجزيرة

رحبت "​اليونيسف​" بإعلان جهات النزاع في ​اليمن​ عن اتفاقهم على مقترح ​الأمم المتحدة​، والذي يقضي ب"تجديد ​الهدنة​ الحالية لشهرين إضافيين".

العربية

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، عن "أننا لا نزال نرى أن العودة المتبادلة للاتفاق النووي الإيراني، تصب في مصلحة أمننا القومي".