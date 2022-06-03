لبنان الحر

أشار وزير العدل العراقي وزير العمل والشؤون الإجتماعية بالوكالة سالار عبد الستار، عقب لقائه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في مقر الرئاسة الثانية في ​عين التينة​، إلى "أننا تشرفنا بزيارة رئيس مجلس النواب اللبناني للتبركة والتهنئة لدولته، وإبلاغه تحيات الحكومة والشعب العراقي"، وأردف: "كما كان اللقاء مناسبة للتباحث في الكثير من القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين".

صوت لبنان

جددت وزيرة التضامن الاجتماعي في الحكومة المصرية نيفين القباج التأكيد على "دعم مصر وتعهدها بالوقوف الدائم والمستمر إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق"، مؤكدة" التضامن الكامل مع الأشقاء اللبنانيين في الظروف التي يمرون بها".

radio orient

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أنه "لم اشعر بأية خيبة امل لعدم الفوز من الدورة الاولى فالاحصاءات التي اجريناها عشية الاستحقاق اظهرت أن 64 نائباً سيصوتون لي وكنت ادرك من سيصوت بورقة بيضاء، ولدي صداقات مع كل الاحزاب وافتخر بذلك وكنت على تواصل مع الجميع، فمنهم من كان يعطيني معلومات مضللة كأحد نواب القوات اللبنانية الذي قال لي عشية الاستحقاق: مبروك فنحن سنصوت بورقة بيضاء".

اذاعة النور

شدد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة ​سليمان هارون​، على "أننا أمام كارثة صحية، وبحاجة إلى حلول استثنائية"، مؤكداً "أننا نريد أموالاً من الخارج".

صوت المدى

ذكر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال ​فراس الأبيض​، "أننا نرى أن هناك صيادلة يتعبون، ومستوردون يسلمون الأدوية، لكننا أيضاً نرى أن هناك أمور غير سليمة، فحين انخفض الدولار، هناك أدوية ظهرت فجأة"، مشيراً إلى أن "ما نطلبه أن نخرج من حسابات الربح والخسارة (في تأمين الدواء للمواطن)، وبسبب ذلك نحرم المواطنين من الأدوية".