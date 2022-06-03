أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن كلام الرئيس جو بايدن حول أن "السعودية منبوذة وستدفع الثمن"، "لا يزال قائما" مما أثار تفاعلا في ضوء زيارته المتوقعة إلى الرياض.وفي سؤال خلال الإحاطة الصحفية اليومية بالبيت الأبيض، حيث نص السؤال: "قيمت الاستخبارات الأمريكية بأن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يقف وراء قتل الإعلامي جمال خاشقجي وقال الرئيس إنه سيدفع السعودية لدفع الثمن وإن المملكة منبوذة، كيف تتوافق تقارير نية الرئيس الأمريكي زيارة السعودية والالتقاء بولي العهد مع هذه التصريحات السابقة؟".وردت جان بيير قائلة: "أولا دعني أقول أن كلمات (بايدن) لا تزال قائمة اليوم الكلمات التي قدمتها أنت، ليس لدي معلومات عن الزيارة أو الإعلان عنها وعليه ليس لدي المزيد لأقدمه لكم في هذا الوقت"

رفضت طهران "الاتهامات" التي وردت في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، معتبرة مثل هذه التصريحات انعكاسا لـ"التوجه الخاطئ" و"الارتباك الاستراتيجي" تجاه إيران.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن "إصدار مثل هذه التصريحات النمطية يتعارض مع مبادئ حسن الجوار وليس له وظيفة خاصة سوى خلق أزمات إقليمية ويأتي لإجهاض المساعي والتحركات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية مع دول الجوار بما فيها بعض الدول الصديقة والشريكة في مجلس التعاون".وتابع المتحدث أن المجلس، "بينما أصبح أكبر ترسانة للأسلحة الأمريكية والغربية في العالم، ليس في وضع يسمح له بالتعليق على البرنامج الصاروخي والمسائل المتعلقة بالسياسة العسكرية والدفاعية الرادعة الإيرانية".

قتل شخص في العاصمة الغينية كوناكري خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود، كانت الأولى منذ سيطرة المجلس العسكري على البلاد في ايلول الماضي.

صرح السفير الأمريكي لدى بولندا ماريك بريجنسكي بأنه سيتم بناء أكثر من 110 منشآت عسكرية أمريكية في بولندا خلال السنوات العشر القادمة.و"كل هذا من أجل زيادة استعدادنا القتالي بشكل كبير"، موضحا أن هذه منشآت ستضم مرافق تدريب، وكذلك قاعات أكل وثكنات ومرافق لأغراض أخرى".

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، أن موسكو لن تقف مكتوفة اليدين تجاه حظر بث ثلاث قنوات روسية في الاتحاد الأوروبي بموجب الحزمة السادسة من العقوبات.وقال كل هذه العقوبات المزعومة والتي ربما سئموا هم أنفسهم منها لن تبقى بلا رد، وسنتخذ الرد المناسب".

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بأن الناتو يرحب "بأي جهد يتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة" لإخراج الحبوب من أوكرانيا عن طريق البحر,وإن "أفضل طريقة لإتاحة خروج الحبوب من أوكرانيا، هي وقف القتال".

حذر المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، من مخاطر "حرب الحبوب" في العالم، وتداعياتها على الدول في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.وقال ندعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل ضروري عاجل لفتح الموانئ واستخدام الطرق البحرية". "وإذا كان هناك اتفاق بين الأمم المتحدة وروسيا، سيكون الاتحاد الأوروبي على استعداد للمشاركة في تنفيذه".

أكدت مصادر دبلوماسية أن تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة أعدوا خارطة طريق بالتنسيق مع روسيا لإطلاق ممر آمن لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.وأشارت إلى أن "إطلاق مركز التنسيق سيسمح بتصدير 20 مليون طن من الحبوب من موانئ أوكرانيا إلى الأسواق العالمية".

أعلنت روسيا مطالبها بوضوح لأوكرانيا، وهي مطالب معروفة لدى كييف، التي لا ترغب في الحوار و"تجمد" المفاوضات الآن تحت ضغط من الرعاة، مفضلة خيارات أخرى عن عملية التفاوض.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا، لتشمل أفرادا وكيانات بينهم المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، وعدد من الوزراء وشخصيات فنية روسية.و شملت 17 فردا، و16 كيانا، و7 سفن".

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إدراجها في قائمة العقوبات الأمريكية الجديدة "خطوة استعراضية"، مشيرة إلى أنها "لا تمتلك أي حسابات بنكية أو أصول في الخارج".

طالب أعضاء الكونغرس إدارة بايدن بتقديم معلومات مفصلة عن كيفية إنفاق أموال المساعدات لأوكرانيا، مؤكدين أنه بدون مساءلة لن تتمتع المساعدات المستقبلية لكييف بنفس القدر من الدعم.