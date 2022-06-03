قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "الحقيقة أن الوجود الروسي في الجنوب السوري كان عامل استقرار في الجنوب السوري خلال السنوات الأخيرة". وأكد أن "ثمة حاجة لجهد كبير من أجل تثبيت الاستقرار في جنوب سوريا"، موضحا أن الأردن يواجه تحديا يتمثل في خطر تهريب المخدرات من جنوب سوريا، والقوات المسلحة الأردنية تتعامل مع هذا الخطر الذي تنامى مؤخراً.

أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم إلى الأردن الذي يستضيف نحو مليون و300 ألف لاجئ سوري، مشيراً إلى أن عمان يمكنها الاعتماد على شركائها الأوروبيين بشأن تقديم الدعم في هذا الملف.

وصف سياسي سوري المستوطنات التي تبنيها تركيا في شمال سوريا بأنها اقتطاع من الأراضي السورية، وأعرب عن خشيته من استيلائها على "لواء اسكندرونة" آخر. وقال نائب رئاسة مجلس "حزب سوريا المستقبل" في منبج محمد بركل، إذا كانت تركيا "تسعى حقيقة إلى إعادة السوريين، فعليها أن تطالب بحلّ سلمي، وأن تكون طرفاً ذا نية حسنة، فكل من يرغب بالعودة يعود إلى بلده، وليس إلى طرابلس أو تل أبيض أو غيرها من المناطق".

أفادت وسائل إعلام سورية بأن انفجاراً ضخماً وقع في أحد مستودعات الأسلحة والذخيرة الرئيسية التابع للمجموعات المسلحة ما ادى الى"مقتل وإصابة العشرات والجرحى في انفجار مستودع ذخيرة لإرهابيي "فيلق الشام" قرب بلدة بابسقا شمالي إدلب". وأشار"المرصد السوري المعارض" إلى "تطاير صواريخ من مستودع للذخيرة انفجر في منطقة تأوي آلاف النازحين".

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن عناصر شرطة ناحية المزيريب بريف درعا الغربي تصدوا لمجموعة إرهابية هاجمت مبنى الناحية واوضحت أن "أفراد المجموعة الإرهابية أطلقوا قذيفة "آر بي جي" أصابت مبنى الناحية متسببة في أضرار مادية بسيطة، قبل أن يلوذوا بالفرار"، مضيفاً أن الجهات المختصة تقوم بتمشيط المنطقة وملاحقتهم.

قتل 3 مواطنين سوريين باعتداء على حافلة ركاب نفذتها مجموعة إرهابية، وأسفر عن إصابة 21 شخصاً آخرين في منطقة الشولا جنوب دير الزور، شرقي البلاد.

قالت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إن "الاعتداءات التركية، والقصف المدفعي والصاروخي الشامل والعشوائي" الذي تنفذه تركيا في الشمال السوري وصلت إلى "مستوى خطير". ونفت "(قسد) أن تكون قصفت مدينة "تل أبيض" في ريف الرقة، التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا في الشمال السوري، وهو قصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

طالبت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، تركيا بالإبقاء على آخر معبر حدودي يتيح نقل المساعدات الإنسانية إلى شمال سوريا. وقالت غرينفيلد في كلمة خلال زيارتها لمركز لوجيستي للأمم المتحدة قرب منطقة ريحانلي التركية قرب الحدود التركية السورية: "علينا أن نمدد العمل بنقطة العبور هذه، يجب أن نواصل تسليم المساعدات".وأنه إذا لم يتم تجديد العمل بنقطة العبور في باب الهوى فإن ذلك سيؤثر على "ملايين السوريين".

تلقى مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء رسالة من المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ. وتتضمن الرسالة المطالبة بتمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين والتأكيد على إيجاد معالجات إنسانية عاجلة وإصلاح ومعالجة التأخير الذي حصل في تنفيذ بنود الهدنة خلال الشهرين الماضيين.وأفادت الوكالة بأن المشاط رحب بالجهود المبذولة والاتصالات التي تمت.

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن الحكومة اليمنية وحركة "أنصار الله"، وافقا على تمديد الهدنة الحالية في اليمن لشهرين إضافيين قبل ساعات من انتهاء مفاعليها.

أعلنت السلطات الكويتية توقيف 3 إيرانيين على متن قارب في المياه الإقليمية للبلاد، بتهمة سلب الصيادين.

أعلن معز الدبابي الناطق الرسمي للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي في تونس أن المؤسسة الأمنية تتعرض مؤخرا لاعتداءات موجهة. وأصبح رقما مفزعا وأفاد معز الدبابي بأنه "تم خلال شهر ايار الماضي تسجيل 240 اعتداء جسديا على أعوان قوات الأمن الداخلي بمختلف أسلاكهم ووفاة عادل قسيم".و"تم تهشيم حوالي 30 وسيلة أمنية من سيارات أمن وحرس وطنيين وسجون وإصلاح وإسعاف ونجدة وإطفاء لسلك الحماية المدنية".

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد قرارا قضى بموجبه إعفاء 57 قاضيا من مناصبهم، وذلك بعد إعلانه الاثنين عن "تورط قضاة بعدد من ملفات الفساد والتزوير ومنع إجراء تحقيقات في قضايا إرهابية"وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ".وقال أن "هناك شخصا آخر متورط في تعطيل ملفات إرهابية يبلغ عددها 6268 محضرا وفي عدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتهديد القضاة واختلالات في أداء وظيفة بمناسبة مباشرته لوظيفه كقاض إلى جانب ملفي تأديبي في حقه لكنه ملف مخفي".

أفادت وسائل إعلام ليبية بسقوط قتيل وعدد من الجرحى في اشتباكات اندلعت أمام مقر الأمن الخارجي في العاصمة الليبية طرابلس بين مجموعات مسلحة تسعى كل منها للسيطرة على المقر.