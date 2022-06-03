الديار/ محمد بلوط

أوضح أنها تلفّ الاستحقاق الحكومي اجواء ضبابية قبل ايام من الاستشارات النيابية الملزمة التي ينوي رئيس الجمهورية القيام بها لتكليف رئيس جديد للحكومة. ويجري الحديث عن اكثر من سيناريو لهذا الاستحقاق، لكن المرجح حتى الان هو اعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي الذي يحظى باكثر من الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس النيابي في اقل تقدير. ولفت في مقابلته التلفزيونية الاخيرة تسمية الرئيس ميقاتي لبعض النواب لرئاسة الحكومة هم: فؤاد مخزومي، اشرف ريفي، وعبد الرحمن البرزي بالاضافة الى شخصية اقتصادية يتعاون معها مع الملف الاقتصادي وخطة التعافي من آل البساط من صيدا. واستبق وألحق كلامه هذا بالتأكيد انه لا يهرول الى رئاسة الحكومة مشيرا الى المسؤوليات الجسيمة الملقاة على الحكومة في هذه المرحلة الصعبة.

الأخبار / رضا صوايا

نقل عن وزارة السياحة أمس تعميماً قضى بالسماح وبشكل "استثنائي واختياري" للمؤسّسات السياحية كافة في لبنان، بإعلان لوائح أسعارها بالدولار الأميركي، على أن تصدر الفاتورة النهائية مسعّرة بالليرة اللبنانيّة والدولار الأميركي، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر التعميم لغاية نهاية أيلول المقبل.وقال أن مبرّرات القرار أعادتها الوزارة إلى "الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وخصوصاً لناحية تقلب سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانيّة وتمكيناً لحسن مراقبة ومقارنة الأسعار". وأوضح أن هذا التعميم الذي يروّج له أصحاب الرساميل السياحية، بأنه سيمنع الغشّ والتلاعب بالفواتير، لا يعالج سوى مشكلة الشركات المطعمية والفندقية وينقل مخاطر الاستثمار الذي يفترض أن تتحمّله في أيام العزّ كما في غيرها، إلى فاتورة الزبون. فتصبح المعادلة أن الزبون يتحمّل المخاطر المرتفعة، وهي لا تتحمّل أي مخاطر. وتساءل عن هوية من يحدّد سعر الدولار النقدي، ومن يضمن التزام المطاعم والفنادق بالأسعار المحدّدة.

نداء الوطن / كارين عبد النور

- تساءلت ما إذا دخَلت السوق اللبنانية الباخرة المحمّلة بالقمح الأوكراني والتي شكّلت مادة لجدل عقيم بلغ أوجه في نيسان الماضي وهي راسية قبالة شواطئنا. وقالت لن نعود إلى التلاعب في نتائج العيّنات أو الغموض الذي شاب التحقيق في ما إذا كان القمح المحمّل على متنها صالحاً للاستهلاك البشري، أو حتى المحاولات الحثيثة في حينه لإفراغ حمولتها مهما كلّف الأمر تحت جُنح المحسوبيات والمصالح، وما أكثرها. وركّزت على شكوى الكثير من الأفران والمستهلكين من تغيير واضح في رائحة وطعم الرغيف وأخواته كما من صعوبة في المضغ. غير مطمئنة لذلك. أمّا بعد، فقالت أن ربطة الخبز بـ18 ألف ليرة، كيس الكعك اليابس بـ100 ألف ليرة في بعض المخابز، المنقوشة بـ30 ألف ليرة وأكثر... والخير لقدّام. في حين أن منتجات القمح المدعوم في بعض الأفران، بحسب مصادر مؤكّدة، لا تزال تُصدَّر إلى الخارج بناء على تراخيص مسبقة من وزارة الاقتصاد. هذا في وقت اتّبعت فيه دول كثيرة سياسة "الأمن الغذائي" مانعة تصدير منتجات القمح حماية لمواطنيها وتصدّياً لأزمة عالمية لا يبدو أنها ستتراجع حدّة عمّا قريب.