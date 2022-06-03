روسيا اليوم

مبعوث الرئيس الروسي: دعونا لا ننخرط في توقعات افتراضية بشأن العملية العسكرية التركية

نصح المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف بعدم الانخراط في وضع توقعات افتراضية بشأن العملية العسكرية التركية.

جاء ذلك تعليقاً على العملية العسكرية الجديدة التي تعتزم أنقرة القيام بها في الشمال السوري. وجاء التعليق قبل الاتصالات التي سيجريها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره التركي. وتابع بوغدانوف أن اتصالات سوف تجري مع الزملاء الأتراك، ما يستدعي الانتظار وعدم استباق الأحداث بتكهنات وتوقعات افتراضية. وسوف يرافق وزير الخارجية إلى تركيا إلى جانب ميخائيل بوغدانوف ممثلون عن وزارة الدفاع الروسية، حيث أنه من المقرر إجراء محادثات مهمة في تركيا، حيث أكد بوغدانوف أن روسيا "تؤيد حل جميع القضايا على طاولة المفاوضات، بينما هناك صيغ وآليات مناسبة للعمل على رأسها صيغة أستانا حيث يشارك السوريون والضامنون (روسيا وإيران وتركيا).