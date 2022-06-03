وكالة الأناضول

متحدث أممي: نقدر بشدة مساعي تركيا لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية

أعربت الأمم المتحدة، عن "التقدير العميق" إزاء الدور الذي تضطلع به تركيا من أجل تسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. وقال دوجاريك: "نرى كثيرا من العمل النشط بشأن هذا الموضوع، ونحن على دراية بالتصريحات الإيجابية القادمة من عدة عواصم في هذا الخصوص". وأضاف: "نحن نقدر للغاية الدور الذي تضطلع به تركيا في كل هذه الأمور". وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده يمكن أن تضمن عبور السفن المحملة بالحبوب من البحر الأسود حتى البحر المتوسط، شريطة أن تحل كييف مشكلة إزالة الألغام من مياهها. وتابع أن موسكو تتخذ إجراءات للتصدير الحر للحبوب الأوكرانية منذ أكثر من شهر، لكن من المهم التأكد من أن كييف ستضمن الموانئ. وتقول موسكو إن خطط أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) تهدد الأمن القومي الروسي، وتدعوها إلى التخلي عن هذه الخطط والتزام الحياد، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.