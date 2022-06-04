TL

من المتوقع ان تتصاعد حرارة الاستحقاق الحكومي في مطلع الأسبوع المقبل مترافقا مع جلسة مجلس النواب لانتخاب اللجان النيابية الثلاثاء المقبل.

وقبل الانتهاء من جلسة تأليف اللجان النيابية، لن يعرف متى موعد الدعوة التي سيوجهها رئيس الجمهورية الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المقبل وذلك بعدما تسلمت رئاسة الجمهورية من الامانة العامة لمجلس النواب لائحة النواب كتلا ومستقلين.

المنار

ثلاثة وثلاثون عاما وما زال الامل الحي في قلوب المستضعفين، وحامي الثورة وملهم الراية على طريق فلسطين..

وما غيبه الموت وإن في ذكراه الحنين، فهو الامام الحاضر والخميني العظيم، الذي حقق حلم الانبياء كما قال الامام الشهيد السيد محمد باقر الصدر، وأبو المقاومين والثوار والمستضعفين والاحرار كما اثبتت الايام والسنون

nbn

هي خطوة أولى خطاها ملف تكليف الشخصية التي ستؤلف الحكومة الجديدة تمثلت بإيداع الامانة العامة لمجلس النواب لائحة باسماء الكتل النيابية والنواب المستقلين الى الامانة العامة لرئاسة الجمهورية لتكون التحضيرات لدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون للاستشارات النيابية الملزمة قد وضعت على السكة ويبقى أن إنطلاقتها تنتظر صافرة تحديد الموعد.

mtv

انه بلد الجنون بامتياز امنيا ومعيشيا وحتى سياسيا. الجنون الامني تجلى اليوم عبر ما حصل في حي الشراونة في بعلبك. فبعدما بلغت الفوضى مداها واستشرى الفلتان من جديد في المنطقة المذكورة, تدخل الجيش ليضع حدا للفلتان والفوضى، ما ادى الى استشهاد عسكري واصابة خمسة آخرين.

NTV

هو يوم أبو سلة في جمهورية الشراونة العظمى وفيه تحولت البلدة البقاعية إلى وكالة بلا بواب يحكمها الخارجون على القانون والمطلوبون بمذكرات توقيف, وفي تلك البقعة الجغرافية المحررة من سيطرة الدولة فرض الجيش اللبناني هيبته بدم رقيب شهيد وخمسة عسكريين جرحى

OTV

في انتظار الانقاذ الموعود، تمضي الايام بطيئة ثقيلة على غالبية اللبنانيين الذين يرزحون تحت أثقال حياتية كثيرة تراكمت على مدى عقود لتنفجر قبل سنتين.

غير ان الاسوأ من الازمة هم الذين يستثمرون فيها، اما لتكوين حيثية سياسية، او لتعزيز حضور سياسي موجود اصلا، وهاتان الفئتان من السياسيين ممثلتان خير تمثيل في المجلس النيابي الحالي.

LBC

"استراحة المحارب" قبل الانطلاق الاسبوع المقبل في إكمال "المطبخ التشريعي" عبر انتخاب رؤساء اللجان النيابية ومقرريها واعضائها، من دون أن يعرف ما إذا كان التوافق هو الذي سيسود، أو أن اللجان لن تولد إلا عبر الانتخابات.

الثلاثاء يتوقع أن تكون هناك محاولة لعدم الوصول إلى "لجان معلبة"، لكن هذا الطموح رهن بما ستتوصل إليه قوى المعارضة في مجلس النواب. فهل سيكون التنسيق في جلسة انتخاب اللجان أفضل من التنسيق في انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأمين السر؟

الميادين

رحّب مجلس الأمن الدولي، بـ"تمديد الهدنة في اليمن"، مشيرًا إلى "أننا نثني على الإجراءات التي اتخذتها الجهات في اليمن للحفاظ على الهدنة".

الجزيرة

ذكرت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، أن "مئة يوم من الحرب في أوكرانيا تسببت في وضع خطير"، مشددة على "أهمية الجهد الدبلوماسي للتسوية في هذا البلد".

العربية

ذكر الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، "انني بحثت مع رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، الحاجة لمعالجة مخاوف تركيا، وبحثت معها ايضاً من اجل المضي قدما في طلب انضمام السويد وفنلندا للحلف".