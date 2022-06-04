لبنان الحر

اعتبر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أنه "للأسف بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، الإهراءات أخذت حيزا كبيرا من تفكيرنا، ووزارة الأشغال لن تقف عند بناء الإهراءات بمرفأ بيروت فقط، لأن لبنان بحاجة الى 3 أماكن توضع فيها الإهراءات، بالبقاع وبمرفأي طرابلس وبيروت، لإتمام الأمن الغذائي الوطني، لأنه يجب أن يكون هناك مخزون كبير لأشهر".

صوت لبنان

أشار النائب وضاح الصادق، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، الى أنه "ما زال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل يرفض توقيع مرسوم تعيينات قضاة محاكم التمييز نزولا عند رغبة مرجعيته السياسية بهدف تعطيل مسار التحقيق في انفجار المرفأ.

radio orient

دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، إلى "مضاعفة الجهد العربي من أجل مؤازرة لبنان عربيًا ودوليًا في هذه المرحلة الصعبة"، مشيرًا إلى "أننا ننتظر من أشقائنا العرب أن يتفهّموا واقعنا جيدًا، ويؤازروننا في هذه المرحلة بالذات، لتجنيب لبنان الأخطار ولمساعدته على تحمّل الأعباء التي فاقت قدراته وليستعيد عافيته".

اذاعة النور

بحث رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في حضور النائب طوني فرنجيه والوزير السابق يوسف سعادة، في مجمل الاوضاع والتطورات بالاضافة الى الاستحقاقات المقبلة والسبل الايلة للخروج من الازمة الراهنة.

صوت المدى

لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، إلى أنّ "المريض الذي لا يتمكن من ايجاد الدواء، يستغله بعض التجار"، مشيرًا إلى "اننا نكثف موضوع التفتيش في الصيدليات".