شدد الرئيس الاميركي جو بايدن على انه منخرط في العمل لتحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الاوسط وأوضح أن خطط جولته الأولى لمنطقة الشرق الاوسط لم تكتمل بعد، لكنه توقع أن تتضمن لقاء القادة الإسرائيليين وزعماء بعض الدول العربية ضمن الجولة. وأبدى بايدن بعض المؤشرات الإيجابية حول نتائج زيارة مسؤولي البيت الابيض الى المملكة قائلاً تحدث فريقي حول قضية النفط وأعلنوا أنهم سيقومون بزيادة الإنتاج ووصف بايدن تلك المحادثات بأنها كانت إيجابية.

أصدرت المحكمة العليا في مدينة هامبورغ بشمال ألمانيا أحكاماً بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بحق داعشية عائدة الى ألمانيا لإدانتها بارتكاب جرائم عدة، من بينها الانتماء الى جماعة أرهابية في الخارج. وأعلن متحدث باسم المحكمة أن النطق بالحكم سبقه اتفاق ينص على إصدار حكم بالسجن لمدة تتراوح بين عامين ونصف العام وثلاثة أعوام ونصف العام في حال اعتراف المتهمة التي تحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية.